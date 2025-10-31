Elecciones 2025: cómo quedó la distribución de cargos para diputados nacionales en Tucumán Con el escrutinio prácticamente finalizado, ya se conocen los resultados de la categoría diputado nacional en la Zona 23 – Tucumán.

El Frente Tucumán Primero se impuso con 526.249 votos, lo que le permite obtener dos bancas en la Cámara de Diputados. En segundo lugar se ubicó la Alianza La Libertad Avanza, con 365.024 votos, que también logró dos escaños.

Más atrás quedaron Unidos por Tucumán con 84.085 votos, Fuerza Republicana con 22.600, y el Frente de Izquierda y de Trabajadores con 17.301 sufragios. Ninguna de estas fuerzas alcanzó el piso necesario para acceder a representación parlamentaria.

Los espacios CREO, Frente del Pueblo Unido, Del Trabajo y del Pueblo, y Política para la Clase Obrera completaron el cuadro con menos de 9.000 votos cada uno.

De esta manera, Tucumán renovará sus cuatro bancas en Diputados, distribuidas entre el oficialismo provincial y el espacio libertario.