Tucumán fortaleció vínculos internacionales con la visita del embajador de Turquía Las autoridades destacaron las posibilidades de cooperación entre ambos territorios en áreas estratégicas.

El gobernador Osvaldo Jaldo recibió en su despacho de Casa de Gobierno al embajador de la República de Türkiye, Süleyman Ömür Budak, en el marco de una visita protocolar orientada a consolidar la cooperación internacional y el desarrollo productivo regional.

Participaron del encuentro la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls; el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur; el presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya; la secretaria de Relaciones Internacionales y Empresariales, Virginia Ávila; e Inés Frías Silva, vicepresidenta del Ente Tucumán Turismo.

El embajador de Turquía en Argentina calificó como “muy productiva” la reunión que mantuvo con el gobernador y destacó las posibilidades de cooperación entre ambos territorios en áreas estratégicas.

“Fue una reunión muy productiva con el señor gobernador. Es la primera vez que visito la hermosa provincia de Tucumán. Estoy muy feliz y orgulloso de estar acá”, expresó el diplomático.

Asimismo, sostuvo que durante el encuentro dialogaron sobre iniciativas conjuntas vinculadas al turismo, la agricultura, la educación y la energía. “Hablamos de la cooperación entre Turquía y la provincia de Tucumán en áreas importantes como turismo, agricultura, educación y energía”, indicó.

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En materia turística, remarcó la experiencia de su país en el sector y señaló que existen posibilidades de avanzar en proyectos conjuntos. “Turquía es un país muy avanzado en turismo. Recibimos millones de personas cada año y contamos con una gran experiencia en esta área. Conversamos sobre cómo podemos avanzar con modelos de turismo que desarrollamos en Turquía y aplicarlos aquí en Tucumán”, afirmó.

El embajador también destacó su visita a Tafí del Valle, uno de los principales destinos turísticos de la provincia. “El primer lugar que conocí en Tucumán fue el Valle de Tafí. Es impresionante, me gustó mucho. Desde el primer momento dije que no será mi única visita. Voy a regresar con mi familia para disfrutar más de esta zona de Tucumán que tiene mucha historia y una gran belleza natural”, concluyó.

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Por su parte, la secretaria de Relaciones Internacionales y Empresariales explicó el alcance estratégico de la visita y el trabajo conjunto con las provincias del Norte Grande: “Su excelencia el embajador de Turquía está recorriendo el noroeste argentino. Principalmente, está fortaleciendo el Comité de Integración ATACALAR. Por eso ayer visitó Catamarca y fue recibido por el vicegobernador Rubén Dusso, dado que el gobernador se encuentra en China. Hoy lo recibió el gobernador Osvaldo Jaldo y mañana viajará a Santiago del Estero. Estas tres provincias que integran, junto con Atacama, La Rioja, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, el ATACALAR demuestran una fuerza conjunta”.

Ávila también destacó el potencial de cooperación económica y científica entre Tucumán y Türkiye. En esa línea, afirmó: “El embajador dejó muy en claro que la manera de desarrollar nuestras economías hoy es a través del valor agregado, es decir, la ciencia y la innovación aplicadas en la economía real, lo que es la economía del conocimiento. Entendiendo que la biotecnología tucumana puede ser exportada a países como Turquía a través de la aplicación en salud, en agricultura y en todo lo que tenga que ver con un desarrollo científico aplicado en la economía real”.

Por su parte, el presidente del Ente Tucumán Turismo valoró la visita como una oportunidad para generar acuerdos y cooperación bilateral: “Agradecerle la visita al señor embajador de Turquía, que llegó a Tucumán a conocer la provincia. Tuvimos charlas sobre distintos convenios y articulaciones de políticas públicas que podemos llevar a cabo entre el país de Turquía y la provincia”.

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El funcionario subrayó el valor del intercambio internacional en materia tecnológica y turística: “Estas conexiones y relaciones de tipo internacional son importantes porque permiten intercambiar tecnología, en la que ellos están muy avanzados, y también el expertise en turismo, donde son especialistas. El gobernador le hizo entrega de productos típicos de nuestra provincia, que el embajador recibió con agradecimiento y entusiasmo”.

El encuentro se inscribió en la agenda de cooperación internacional de Tucumán y reafirmó la proyección de la provincia hacia nuevos vínculos estratégicos para el desarrollo productivo, científico y turístico.

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