Taxistas reclaman una regulación urgente para las plataformas digitales en Tucumán El Sindicato de Peones de Taxi, encabezado por Carlos Pizarro, advirtió que la situación del sector es “grave” y pidió una decisión política para regular el funcionamiento de las aplicaciones de transporte.

En diálogo con el matutino de El Ocho TV, Pizarro explicó que si bien desde el municipio se realizan obras y mejoras —como la pintura y señalización de paradas—, el principal conflicto sigue siendo la competencia desleal que representan las plataformas digitales que operan sin regulación en la provincia. “Nosotros también usamos las plataformas, pero la diferencia es que lo hacemos en regla. Lo que pedimos es una regulación justa, porque así como están funcionando ahora, es desleal con el servicio de taxi”, remarcó el dirigente gremial.

Pizarro informó que el sindicato ya presentó cinco proyectos ante el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán para establecer un marco normativo que regule el trabajo de las plataformas digitales y garantice igualdad de condiciones entre los distintos prestadores del servicio. “Hemos acercado propuestas concretas, pero hasta ahora solo hay conversaciones. No hay una solución firme ni una decisión política para avanzar en la regulación. Mientras tanto, el sector formal sigue perjudicado”, agregó.

El representante del Sindicato de Peones de Taxi también señaló que los trabajadores del volante no reciben subsidios, a diferencia de otros rubros del transporte, y que eso agrava aún más la crisis económica que atraviesan. “Necesitamos una regularización urgente. No pedimos privilegios, pedimos reglas claras para todos”, sostuvo Pizarro.

Al cierre de la entrevista, trascendió que la municipalidad cambiaría al titular del SUTRAPA, en el marco de una reestructuración interna orientada a mejorar la representación y fortalecer las gestiones ante las autoridades locales.