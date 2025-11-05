Municipio y taxistas avanzan con propuestas para fortalecer la actividad y mejorar la calidad del servicio La intendente Chahla y funcionarios municipales recibieron a representantes del sector, quienes insistieron con los planteos para que se establezca una regulación del servicio que prestan las plataformas digitales, entre otras medidas que buscan beneficiar tanto a los trabajadores como a los usuarios.

Con el objetivo de fortalecer los canales de diálogo institucional para mejorar el servicio que se brinda a los usuarios del transporte público en la capital, funcionarios de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán recibieron este miércoles a representantes de la Federación Nacional de Conductores de Taxis, encabezados por su titular en la provincia, Julio Rodríguez.

Durante el encuentro, que tuvo lugar en la sede municipal de 9 de Julio y Lavalle, se analizaron los planteos del sector vinculados a la regulación del servicio que brindan las plataformas digitales como Uber y DiDi, y se acordó ampliar y jerarquizar las paradas exclusivas para autos del Sutrappa en distintos puntos del área central de la ciudad.

La audiencia fue encabezada por la secretaria de Gobierno, Camila Giuliano, y el secretario de Movilidad Urbana, Benjamín Nieva, quienes escucharon los reclamos y propuestas de los taxistas. Luego, los representantes del gremio mantuvieron un encuentro con la intendente Rossana Chahla, a quien agradecieron por mantener abiertos los canales de diálogo para recibir las inquietudes del sector.

“Una importante reunión mantuvimos con el gremio de los taxistas, escuchando sus sugerencias y quejas para mejorar la actividad”, destacó Benjamín Nieva, secretario de Movilidad Urbana. “Vamos a continuar con el pedido de los trabajadores para la pintura y señalización de las paradas emblemáticas dentro de la ciudad, no sólo para reforzar el sentido de pertenencia, sino también para brindar mayor seguridad a taxistas y pasajeros”, agregó.

El funcionario explicó, además, que se abordó el pedido de los taxistas para que se debata el funcionamiento de las aplicaciones digitales. “Es un tema que debe tratarse no sólo en el Concejo Deliberante, sino también en la Legislatura de Tucumán. Ya presentamos un proyecto sobre este tema en octubre del año pasado y estamos bregando para que se realice una reunión ampliada”, señaló Nieva. Y agregó:” Solicitamos que se convoque a las partes este viernes para dar tratamiento a esta problemática, que no sólo afecta a los taxistas, sino también al transporte público en general”.

Por su parte, Julio Rodríguez, titular provincial de la Federación Nacional de Conductores de Taxis, celebró la disposición del municipio para escuchar los reclamos del sector. “Cada vez que hay una situación que afecta a los compañeros taxistas, el planteo siempre está siendo escuchado. Hemos pedido que se adecúen las condiciones para que los trabajadores puedan desempeñarse de la mejor forma”, manifestó.

Rodríguez explicó que uno de los principales puntos discutidos fue la necesidad de avanzar con un marco regulatorio para las aplicaciones. “Pedimos que de una vez por todas se defina cómo quedamos parados los taxistas frente a las plataformas, porque la situación se agrava cada día más. No queremos conflictos entre trabajadores; queremos reglas claras”, remarcó.

Según el dirigente, el Concejo Deliberante ya cuenta con un proyecto para regular las aplicaciones y se espera su pronto tratamiento. “Queremos ser parte de las mesas donde se decidan las políticas del transporte, porque las aplicaciones no sólo afectan a los taxis, también al transporte de colectivos”, advirtió.

Rodríguez aportó además datos sobre la actualidad del sector. “De las 7.719 licencias que había en la ciudad, hoy sólo están en circulación unos 3.900 autos. Necesitamos que los compañeros puedan volver a trabajar y recuperar la rentabilidad perdida”, subrayó.