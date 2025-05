Tomaron juramento a 937 nuevos policías transitorios De esta forma la fuerza de seguridad cuenta con más de 12 mil integrantes que velan por "los bienes y vida de los tucumanos".

El gobernador Osvaldo Jaldo presidió el acto de jura donde se realizó el nombramiento de 937 policías que son personal suboficial transitorio, como resultado a los trabajos de políticos de seguridad que lleva adelante el gobierno provincial para garantizar la paz social en Tucumán.

Acompañaron al titular del Poder Ejecutivo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Leiva, el vicepresidente segundo de la Legislatura, Alfredo toscano, la intendenta de Capital, Rossana Chahla, el presidente del Concejo Deliberante capitalino, Fernando Juri, el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, el jefe de Policía, Joaquín Girvau, el subjefe, Roque Yñigo, el director del Liceo Militar Gregorio Aráoz de Lamadrid, Coronel José María Santillán, la diputada nacional Gladys Medina, los ministros del Poder Ejecutivo, Luis Medina Ruiz (Salud), Federico Masso (Desarrollo Social), Susana Montaldo (Educación), Marcelo Nazur (Obras y Servicios Públicos), el secretario general de la gobernador, Federico Nazur, la Fiscal de Estado, Gilda Pedicone, el presidente de la comisión de Seguridad de la Cámara, Carlos Najar, el vicepresidente Gerónimo Vargas Aignasse, los legisladores Roque Argañaraz y Roberto Moreno, intendentes, secretarios y subsecretarios, referentes del Servicio Penitenciario, entre otros.

En su discurso, el gobernador miró a los nuevos integrantes de la fuerza y les dijo: “Hoy llegaron a una institución totalmente vertical, donde cada uno de ustedes se tienen que subordinar a sus jefes en cada una de las unidades, a sus superiores como así también obedecer cada orden que se le mandan desde los rangos superiores”.

En ese sentido aclaró: “También decirles que el esfuerzo y sacrifico que hicieron no quede en vano, no queremos que ninguna de ustedes cometa errores, porque el que comete error en la policía no tiene segunda oportunidad“.

Y les advirtió: “Cumplan el 100% de su deber, de las ordenes que se le emana, cuiden a la comunidad, obren siempre dentro de la ley, nada fuera de la ley, y así con orgullo y satisfacción podrán ser integrantes de la fuerza. Bienvenidos”.

Narcomenudeo

Luego Jaldo habló sobre el trabajo policial en todo el ámbito provincial para combatir el narcotráfico y el narcomenudeo. “No permitiremos el avance del narcotráfico en Tucumán, tenemos 12 mil policiales y queremos la mayor cantidad de policías en la calle, barrios, ciudades. A partir de ahora lo ocupa la policia en cada rincón de la provincia, por eso no nos detengamos porque críticas vamos a tener, a la planificación nos van a objetar y frenar pero no lo van a lograr. Este gobernador con el equipo que me acompaña y el resto de los poderes vamos a seguir avanzando en profundizar la seguridad para cada uno de los que viven en Tucumán”.

“Todavía hay delitos que combatir y delincuentes que andan sueltos, droga que circula y nosotros la tenemos que erradicar y combatir contra el delito”, añadió.

Además dijo: “Los que están en el narcomenudeo les digo que a partir de este gobierno recorremos cada uno de los lugares y las ciudades y pueblos del interior por lo que está ocupado por la Policía de Tucumán y aquellos narcotraficantes están puestos a disposición de la justicia y por única vez han sido condenado y hoy están en la cárcel de Benjamín Paz”.

El gobernador aseguró que “hoy nuestro presupuesto lo estamos destinando a la seguridad que es cuidar lo más preciado que tiene el ser humano y es la vida” por eso “Los 12 mil policías en diferentes grados y funciones en nuestra institución muestra a las claras la decisión y el esfuerzo y el sacrificio que debemos hacer en estos momentos que vive el mundo, Argentina y Tucumán no está exento”.

“Los que estamos acá mas lo que se incorporaron tenemos la responsabilidad de cuidar la vida y bienes de los tucumanos”, dejó en claro.

Poderes del Estado

“Hoy es un día muy especial donde nuevos integrantes de la Policía se suman a la fuerza. Agradezco a los tres poderes del Estado, al Judicial que nos viene acompañando, a la Corte en la persona de su presidente el Dr Leiva, a los vocales, jueces y fiscales sin el acompañamiento no podríamos lograr los objetivo y metas en materia de seguridad”.

“También agradecer al poder legislativo, sin la leyes necesarias no podrían seguir incorporando agentes tampoco equipamiento tecnología o instrumentar una política de seguridad penitenciaria en la provincia. Gracias a cada uno de los legisladores que pertenecen a la legislatura”.

“Lo que pasa en Tucumán es inédito: los tres poderes del estado respetado la división de poderes, estamos funcionando y trabajando hacia la misma dirección que es cuidar a cada uno de los tucumanos”.

“Agradecerles a todos los que ponen un granito de arena para que Tucumán en seguridad sea vista de otra manera a nivel provincia pero también nacional”.

“Y los que hoy forman parte de la institución saben de lo que hablo. Pasaron mucho tiempo y cosas en la institución pero lo de hoy son cosas positivas, que tienen como finalidad única traer la paz social en la provincia”.

“La única verdad es la realidad y esa realidad es que en este año y ocho meses de gobierno los índices de los diferentes homicidios están bajando para bien, es un indicador del trabajo de la policía con el acompañamiento del servicio penitenciario”.

Tocar intereses

Jaldo fue tajante: “Por eso yo simplemente hoy decirles que vamos a seguir en el mismo camino, seguramente muchos intereses estamos tocando y sobre todo aquellos que no cumplen con la ley se están incomodando y muchas organizaciones que pretenden cuestionar el accionar de la Policía que tiene que ver con salir a buscar en cada barrio de la ciudad de San Miguel de Tucumán, en cada ciudad y comuna del interior a quienes delinquen, tienen antecedentes para cumplir con la seguridad preventiva, pero mucho se habla de los que están acá lo escucharon”.

Mayor presencia policial

“Es parte de la política de seguridad del gobernador Osvaldo Jaldo y empezamos con la promoción 2025 y la idea es que ingrese este año. Este personal se capacitara por la mañana o tarde y a contrahorario realizaran la practicas en micro y macro centro acompañado por personal policial con experiencia y de esa manera vamos a tener mas presencia policial y otro personal podrán realizar patrullaje en otro ámbito y van a abordar todo tipo de delito”.

Arduo proceso

A su turno, el jefe de Policía indicó: “Esto es un hecho significativo no solo en sus vidas sino en la comunidad. Llegaron aquí luego de un arduo proceso de entrenamiento con compromiso ante esta institución. Ser policía no es un trabajo, es una vocación y ponerse al servicio de los demás”.

“Ser policía es proteger a los inocentes y las calles más seguras. A partir de hoy llevaran una responsabilidad inmensa de conservar y paz de los miembros de esta comunidad”.

Por último dijo: “Los exhortos a la búsqueda constante de la verdad y el uniforme que llevan represente el respeto y confianza que la comunidad han depositado en ustedes. En cada oportunidad tendrán la oportunidad de crecer y tienen a su lado un equipo solido y lideres para apoyarlos en este camino”.

Políticas públicas

Chahla expresó: “acompañamos las políticas públicas que tienen que ver con la seguridad ciudadana. Con el ministro de Seguridad hemos trabajado juntos para colocar las casillas en distintos lugares que nos pedía la gente en los barrios. Esto necesita recursos humanos porque son tres turnos más una persona que está de franco”.

“Nuestro centro de monitoreo trabaja conjuntamente con el centro de monitoreo provincial y con el Poder Judicial. Esta es la manera de poder disminuir el delito”, dijo.

A su vez, destacó: “Quiero felicitar al gobernador, al ministro de Seguridad y al jefe de Policía de impulsar esta política integral. Ver las necesidades en los barrios, trabajar conjuntamente con la justicia y el desarrollo de cárceles para que haya lugares de dignos para los detenidos”. (Rossana Chahla, intendenta de San Miguel de Tucumán)

“Siempre trabajamos con el ministro de Seguridad y encontramos soluciones antes de llegar al gobernador. Estuvimos trabajando en el Barrio Policial IV y en La Costanera. El municipio está recibiendo 300 cámaras más que son de alta calidad” y destacó que esto será un aporte importante para la prevención del delito.

