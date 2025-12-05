Tormentas y calor: viernes inestable en Tucumán El tiempo continuará variable en Tucumán durante este viernes 5 de diciembre, con probabilidad de tormentas aisladas en horas de la mañana y precipitaciones más fuertes hacia la tarde-noche.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 21°, mientras que la máxima alcanzará los 30°.

Humedad: 75%

Presión: 956.9 hPa

Viento: Direcciones variables a 2 km/h

Visibilidad: 10 km

¿Qué se espera para el fin de semana?

El sábado persistirá la nubosidad y podrían registrarse algunas lluvias débiles hacia la noche. El domingo, en cambio, no se prevén precipitaciones. Las temperaturas máximas para ambos días se ubicarán entre los 27° y 28°, manteniendo un ambiente cálido pero algo más moderado.