De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 21°, mientras que la máxima alcanzará los 30°.
Humedad: 75%
Presión: 956.9 hPa
Viento: Direcciones variables a 2 km/h
Visibilidad: 10 km
¿Qué se espera para el fin de semana?
El sábado persistirá la nubosidad y podrían registrarse algunas lluvias débiles hacia la noche. El domingo, en cambio, no se prevén precipitaciones. Las temperaturas máximas para ambos días se ubicarán entre los 27° y 28°, manteniendo un ambiente cálido pero algo más moderado.