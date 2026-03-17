Un frente frío avanza lentamente hacia Tucumán y comenzará a impactar en la provincia entre la tarde y la noche de este martes, generando un marcado cambio en las condiciones del tiempo. El fenómeno llegará acompañado de lluvias y fuertes ráfagas de viento, por lo que se recomienda precaución, especialmente en horarios de circulación.
Durante las últimas horas, el cielo se presentó con abundante nubosidad baja y densa, producto de la combinación de calor, humedad y saturación del ambiente. La jornada anterior ya había anticipado este escenario con tormentas aisladas, tras registrarse una temperatura máxima cercana a los 30 grados.
Según el pronóstico, el período más inestable se dará entre las 17 y las 20, cuando se espera el ingreso del frente frío. Las precipitaciones podrían presentarse en forma de chaparrones y tormentas, con ráfagas intensas que marcarán el cambio de masa de aire en la región.
Las condiciones de inestabilidad continuarán durante la madrugada y la mañana del miércoles, aunque con lluvias más aisladas. Hacia el resto de la jornada se prevén lloviznas intermitentes y un ambiente más fresco en comparación con los días previos.
Para el jueves se espera una mejora gradual del tiempo a partir del mediodía, mientras que el viernes un nuevo sistema frontal podría volver a generar lluvias y viento en la provincia, manteniendo la inestabilidad en la región.