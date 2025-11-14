Trabajadores de Uber Moto piden una regulación provincial y reclaman ser escuchados En medio del debate por el transporte, los trabajadores de Uber Moto reclamaron ser incluidos en la discusión oficial y pidieron una regulación a nivel provincial.

En medio de la discusión por el aumento del boleto urbano y la presencia de aplicaciones en el sistema de transporte tucumano, trabajadores de Uber Moto pidieron que cualquier regulación se trate a nivel provincial y reclamaron ser incluidos en el debate oficial.

Durante un móvil con El Matutino, Hugo Statella, conductor de la plataforma, aseguró que los trabajadores de Uber Moto no son ilegales y que cuentan con toda la documentación necesaria para circular, incluido un certificado de antecedentes penales a nivel nacional, obligatorio para operar dentro de la aplicación. “Nosotros trabajamos en toda la provincia. Si la regulación es municipal, solo podríamos operar en San Miguel de Tucumán, y eso no refleja nuestra realidad”, sostuvo.

Regularización, tributos y seguros

Consultado sobre la posibilidad de tributos o tasas específicas, Statella afirmó que no descartan pagar un aporte, aunque insistió en que la discusión debe darse en la Legislatura para evitar limitaciones geográficas. También explicó que, además de los seguros obligatorios del vehículo, la aplicación brinda cobertura adicional para conductor y pasajero.

Competencia, controles y demanda social

Statella remarcó que Uber Moto creció porque la ciudadanía “los eligió”, especialmente por el servicio puerta a puerta y la disponibilidad en horarios en los que no circulan colectivos. Indicó que más de 5.000 trabajadores operan en Tucumán, y que el 70% depende exclusivamente de esta actividad como ingreso principal.

MIRA TAMBIÉN Los presos que eran usados como albañiles trabajaban en un terreno que sería usurpado

En ese sentido, respondió a quienes los consideran competencia desleal: “Ingresamos a todos los barrios, a toda hora. Mucha gente encuentra en nosotros una alternativa segura y accesible”.

Pedido directo a Fernando Juri

De cara al debate que podría tratarse entre diciembre y enero, el vocero pidió que el presidente del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, Fernando Juri, reciba al sector:

“Escuchó a empresarios y taxistas, pero nunca convocó a Uber Moto. Nosotros también queremos plantear nuestra postura y defender nuestra fuente de trabajo”.

Statella señaló que los trabajadores se organizan diariamente “de lunes a lunes” y que también dinamizan la economía local: “Fomentamos el consumo interno. Lo que ganamos cada día vuelve a circular en Tucumán”.