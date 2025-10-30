Trabajadores del PAMI profundizan el plan de lucha y califican de “irrisoria” la oferta salarial Los trabajadores del PAMI anunciaron la continuidad y profundización del plan de lucha en todo el país, luego de considerar “irrisoria” la oferta salarial presentada por las autoridades del organismo tras un año sin negociaciones paritarias.

El frente gremial que reúne a los sindicatos del sector viene realizando ceses de actividades y desconexiones parciales desde el lunes 27, medidas que se extendieron durante toda la semana en rechazo a la propuesta del 1% de aumento.

El secretario adjunto de SUTEPA, Ricardo Ale, sostuvo que la situación representa “una falta de respeto hacia los trabajadores y hacia los afiliados del PAMI”. Afirmó además que la reapertura de la mesa paritaria fue posible gracias a “la presión de las movilizaciones y las asambleas”, aunque lamentó que el ofrecimiento “no refleje la gravedad de la pérdida salarial”. “Es bastante duro para nosotros ver que no hay una verdadera intención de diálogo ni sensibilidad ante la situación de los jubilados”, señaló Ale.

En Tucumán, los empleados del PAMI mantienen medidas progresivas de fuerza, que incluyen desconexiones parciales de los sistemas y suspensión del servicio por lapsos determinados.

“Comenzamos apagando nuestras máquinas una hora por día; el lunes lo extendimos a dos horas y hoy continuamos con el mismo esquema”, explicó el dirigente.

Los gremios continuarán en asambleas permanentes para definir los próximos pasos y no descartan endurecer el plan de lucha si no hay una nueva convocatoria con una propuesta superadora por parte de las autoridades nacionales.