La jubilación mínima apenas cubre una cuarta parte de los gastos básicos de un adulto mayor La pérdida de poder adquisitivo de los jubilados se profundiza en un contexto de inflación sostenida y aumentos desmedidos en productos esenciales. Según el último relevamiento de la Defensoría de la Tercera Edad, la canasta básica para un jubilado alcanzó en octubre los $1.514.074 mensuales, mientras que la jubilación mínima —incluido el bono de $70.000— se ubica en $396.304.

El incremento de la canasta en los últimos seis meses fue del 26,1%, pero el rubro más afectado fue el de medicamentos y artículos de farmacia, que se disparó un 54,8% entre abril y octubre. Hoy, este gasto supera incluso al de alimentos, que históricamente ocupaba el primer lugar en el presupuesto mensual.

De acuerdo al informe:

“Estos datos reflejan la precariedad extrema que atraviesan miles de jubilados. Los bonos no son una solución estructural, apenas representan una ayuda mínima frente a una inflación que no se detiene”, advirtió Eugenio Semino, titular de la Defensoría.

Medicamentos más caros y menor cobertura

Semino explicó que los mayores aumentos se registraron en productos de farmacia esenciales, como insumos para incontinencia o fijadores dentales. Además, advirtió que muchos jubilados perdieron coberturas que antes tenían garantizadas por PAMI.

En mayo, la Justicia Federal ordenó restituir el 100% de la cobertura en medicamentos para jubilados de Córdoba, Mendoza, Salta, Tucumán, provincia de Buenos Aires y CABA. Sin embargo, según denunció el abogado Carlos Vicente, el organismo no cumplió con la medida: “No sólo incumplieron la cautelar, sino que falsearon información para simular que estaban entregando medicamentos. Es un desprecio total por la ley y por los jubilados”, aseguró.

Menos personas acceden a la jubilación

A esta situación se suma otro problema estructural: la reducción de la cobertura previsional. Según datos de Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la proporción de personas en edad jubilatoria que perciben una prestación cayó del 88,7% en 2024 al 82% en 2025.

La caída fue especialmente fuerte entre los hombres: del 89,2% al 73% en un año. Para Semino, el fin de las moratorias explica buena parte de esta baja: “Muchas personas descubren que les faltan algunos años de aportes y quedan excluidas del sistema. Las mujeres serán las más afectadas en el largo plazo”, advirtió.

Mientras los costos de vida continúan en alza, la brecha entre los ingresos previsionales y las necesidades reales de los jubilados se agranda, dejando a miles de adultos mayores en una situación de vulnerabilidad económica y social.