Tras el ataque de perros, “Cachito” volvió a quedar detenido El joven apodado “Cachito”, que días atrás fue atacado por una jauría al intentar ingresar a una vivienda de Yerba Buena, fue nuevamente aprehendido por la Policía. La captura se concretó este viernes durante un operativo de la Brigada de Lomas de Tafí, por disposición de la Justicia.

Se espera que en los próximos días se defina la acusación que enfrentará. Según los registros judiciales, entre 2016 y agosto de este año acumuló 26 causas: una por violencia de género, dos por resistencia a la autoridad y el resto relacionadas con delitos contra la propiedad, principalmente intentos de hurto y robo. Pese a ello, nunca fue condenado de manera firme y muchos de los expedientes se archivaron por falta de pruebas. Además, consta que fue arrestado en 11 oportunidades por contravenciones.

Desde su entorno, sin embargo, insisten en que su situación está atravesada por la adicción. Hugo Pérez, quien se identifica como su “amigo de la calle”, lo defendió días atrás: “Es cierto que tiene problemas de drogas y que cometió errores, pero no pueden culparlo siempre de todo lo que ocurre en el barrio. A mí me costó dejar el vicio; él no pudo y eso lo arrastra”, sostuvo.

Cabe recordar que apenas cinco días antes del ataque de los perros, “Cachito” había sido detenido como sospechoso del robo de una computadora en un local de Remedios de Escalada al 100, en Yerba Buena. En esa ocasión recuperó la libertad porque la fiscalía entendió que no había pruebas suficientes para imputarlo.