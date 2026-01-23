Tras el temporal, la Provincia inició el operativo de recuperación de la Ruta 321 en la Quebrada de Lules El Gobierno desplegó maquinaria pesada para restablecer la transitabilidad en una de las zonas más castigadas por las crecidas. El ministro Marcelo Nazur y el titular de Vialidad, Pablo Díaz, supervisan los trabajos de encauce del río y limpieza de calzada por pedido del Gobernador.

Con el cese de las lluvias intensas, el Gobierno de Tucumán puso en marcha un plan de emergencia para recuperar la Ruta Provincial 321, en la zona de la Quebrada de Lules. El sector fue uno de los más damnificados por los fenómenos climáticos de la última semana, sufriendo daños estructurales significativos debido a la crecida del río Lules.

El Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público desplegó un operativo coordinado por la Dirección Provincial de Vialidad (DPV). Las tareas actuales se concentran en la remoción de sedimentos, el despeje de la calzada y una evaluación técnica de los socavamientos. El objetivo primordial es devolver la seguridad vial a una arteria que resulta fundamental tanto para la conectividad de los vecinos como para el transporte de la producción local.

Instrucción directa y despliegue técnico

La intervención responde a una orden de prioridad absoluta dictada por el gobernador Osvaldo Jaldo. Al respecto, el ministro Marcelo Nazur destacó la celeridad de la respuesta estatal: “Como nos pidió el Gobernador, estamos en el terreno desde el primer momento en que el clima nos permitió ingresar con los equipos. La zona de la Quebrada de Lules fue la más golpeada, pero ya tenemos toda la logística desplegada. No vamos a descansar hasta que la Ruta 321 esté nuevamente operativa”.

Por su parte, el director de la DPV, Pablo Díaz, brindó detalles técnicos sobre las etapas de la obra. En esta primera instancia, se utilizan un topador y tres retroexcavadoras sobre orugas. “Ahora estas tareas iniciales consisten en acondicionar y encauzar el río, y hacer los ingresos y egresos para equipos pesados”, explicó el ingeniero.

Díaz aclaró que el plan contempla dos fases: “Primero vamos a encauzar el río y, una vez que no haya agua, comenzaremos con la segunda etapa que consistirá en colocar el paquete estructural y volver a pavimentar”.

Con estos trabajos, la Provincia busca no solo reparar los daños inmediatos, sino reforzar los márgenes de la ruta para prevenir futuros inconvenientes durante lo que resta del período estival.