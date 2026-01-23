Tucumán redujo 32% los homicidios y 20% los delitos contra la propiedad Las estadísticas criminales preliminares de 2025 presentadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación mostraron una reducción sostenida de los homicidios dolosos y un descenso histórico de los robos en el país, con indicadores destacados en Tucumán, donde las cifras acompañaron y superaron la tendencia nacional como resultado de la política de seguridad impulsada por el gobernador Osvaldo Jaldo.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, presentó este jueves los datos junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y detalló que la tasa nacional de homicidios dolosos descendió a 3,7 cada 100.000 habitantes, el nivel más bajo registrado en lo que va del siglo.

A nivel país, la reducción interanual fue del 2,6%, al pasar de una tasa de 3,8 en 2024 a 3,7 en 2025. En términos absolutos, se registraron 1.705 víctimas de homicidios dolosos durante el último año, lo que representó una baja del 5,5% en relación con las 1.803 personas asesinadas en 2024.

Durante la exposición, Monteoliva señaló que provincias como Tucumán, Mendoza, Córdoba y Buenos Aires mostraron descensos en sus indicadores de homicidios, en línea con la tendencia general observada en todo el país.

En ese marco, Tucumán exhibió una reducción significativa en las denuncias por homicidios dolosos, que bajaron de una tasa de 3,9 a 2,7. La provincia pasó de 67 hechos registrados en 2024 a 46 en el período informado de 2025, lo que marcó una disminución del 32%.

Sobre las cifras, el gobernador Osvaldo Jaldo destacó: “Los índices de la Nación bajaron, y los índices delictivos, tanto de homicidio como de los de otros tipos de delito, si han bajado a nivel nacional, es porque en las provincias también han disminuido. Y Tucumán está entre las dos primeras provincias con índices más bajos junto con Mendoza”.

Sin embargo, Jaldo aseveró que “mientras se produzca un asalto y maten a alguien, por más que tengamos los mejores índices, nos duele y tenemos que esforzarnos; quizá lo que hacemos es importante, pero no es suficiente”.

“Nadie puede desconocer el Tucumán que tenemos hoy en materia de seguridad. Lo dicen la ministra de la Nación y los índices. Desde hace años que en la provincia no se fijaba una política carcelaria como la que tenemos hoy, con la cárcel de Benjamín Paz y la de Delfín Gallo para las mujeres”, subrayó el mandatario.

En materia de delitos contra la propiedad, Tucumán también mostró una mejora sostenida. Las denuncias descendieron un 20,14%, al comparar los 26.650 casos ocurridos en 2024 con los 21.284 registrados en 2025, consolidando una tendencia descendente en uno de los delitos que más impacto tiene en la vida cotidiana.

Este desempeño fue destacado por la Dirección Nacional de Estadística, que subrayó el compromiso de la provincia de Tucumán al completar la carga total de la información correspondiente a 2025 antes del 15 de enero de 2026, fortaleciendo la transparencia y la calidad de los datos oficiales.

Las cifras respondieron a la política de seguridad dispuesta por el gobernador Osvaldo Jaldo desde el inicio de su gestión, en octubre de 2023, con el refuerzo del personal policial en las calles, la implementación de cabinas de vigilancia barrial, la incorporación de tecnología para el monitoreo de la seguridad ciudadana y la ampliación de plazas penitenciarias.

En ese sentido, se incluyeron la inauguración del complejo penitenciario de Benjamín Paz y la puesta en funcionamiento del penal de Delfín Gallo, obras que permitieron mejorar las condiciones de detención y fortalecer el sistema de seguridad integral de la provincia.

El informe nacional precisó que el descenso de homicidios se concentró especialmente en las jurisdicciones incluidas en el Plan 90-10, donde se produjo el 70% de la reducción de asesinatos. Ese programa focalizó los esfuerzos en el 10% del territorio donde ocurre el 90% de los homicidios del país.

Monteoliva remarcó además que la Argentina mantuvo, por segundo año consecutivo, la tasa de homicidios más baja de la región, según estadísticas oficiales comparadas con países limítrofes y de América Latina.

Al contextualizar los datos regionales, indicó que solo El Salvador presentó una tasa inferior, con 1,3 homicidios cada 100.000 habitantes en 2025, mientras que Chile registró 6, Paraguay 7,5, Uruguay 10,7 y Brasil superó los 18. Estados Unidos, por su parte, alcanzó una tasa de 6,8 según datos de 2023.

La ministra informó que el 19% de los homicidios registrados en 2025 estuvo vinculado al crimen organizado, una proporción inferior al promedio mundial del 22% y muy por debajo del 51% que se registra en América Latina, de acuerdo con datos de la ONU.

En relación con los robos, simples y agravados por el uso de armas de fuego, Monteoliva explicó que la tasa de 2025 fue similar a la de 2020, aunque sin el contexto excepcional de confinamiento sanitario que había influido en los números de aquel año.

Los datos presentados correspondieron a un informe interno del Ministerio de Seguridad Nacional, elaborado como base previa a la consolidación definitiva de las cifras anuales. Según se indicó, los números mantuvieron la tendencia de reducción sostenida observada desde el inicio de la gestión, y las cifras finales serán publicadas próximamente a través del Sistema Nacional de Información Criminal.

Finalmente, la ministra sostuvo que la baja de los robos fue homogénea en las 24 jurisdicciones del país y explicó que parte del desplazamiento del delito callejero se vinculó con un incremento de las estafas digitales, un fenómeno que comenzó a ser monitoreado de manera específica por las autoridades.

