Tres hombres fueron detenidos por quema de cañaverales La Policía de Tucumán aprehendió a tres hombres este lunes por la tarde, justo en el momento en que realizaban una quema ilegal de cañaverales que ya había consumido unas cinco hectáreas.

El hecho fue detectado por efectivos de la comisaría local mientras patrullaban la Ruta Provincial 325. Alrededor del kilómetro 11, una densa columna de humo que se dirigía hacia la calzada alertó a los uniformados. Al intervenir, los agentes sorprendieron in fraganti a tres sujetos de 27, 25 y 23 años incendiando caña hachada.

La rápida intervención policial no solo permitió la detención inmediata de los responsables, sino que también interrumpió la propagación del fuego, evitando mayores daños. El área afectada se ubicaba peligrosamente a solo 20 metros de la Ruta 325 y cerca de tendidos eléctricos y caminos vecinales con viviendas cercanas.

Elementos Secuestrados y Acción Judicial

Durante el operativo, se incautaron los siguientes elementos en poder de los aprehendidos:

Dos motocicletas

Un automóvil

Cuatro machetes

Un encendedor

Una mochila

Los tres hombres quedaron a disposición de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Centro Judicial Monteros, que dispuso las actuaciones correspondientes.

MIRA TAMBIÉN Tucumán baja la temperatura bajo lluvias “moderadas”

El Ministerio Fiscal recuerda a la población que la quema intencional de cañaverales y pastizales está tipificada como un delito penal, dado el grave riesgo que supone para el medio ambiente, la salud y la seguridad pública. Se exhorta a la comunidad a denunciar estos hechos de manera anónima al número 381 319 5131.