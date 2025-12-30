Establecieron el nuevo cuadro tarifario de luz y gas para el próximo año El Gobierno nacional elimina la segmentación por ingresos y lanza los “Subsidios Focalizados”. En la provincia, el 84% de los usuarios cuenta hoy con algún tipo de asistencia estatal.

A partir del 1 de enero, el sistema de tarifas de luz y gas en Argentina sufrirá una transformación profunda. La Secretaría de Energía de la Nación formalizó los nuevos valores mayoristas que, sumados a un cambio estructural en el sistema de subsidios, impactarán directamente en las facturas de los hogares tucumanos durante el verano.

1. Los aumentos inmediatos

Según las resoluciones 604 y 605 publicadas en el Boletín Oficial, los precios mayoristas sufrirán los siguientes ajustes:

Electricidad: suba del 3,22%.

Gas natural: aumento del 0,53%.

Transporte de alta tensión: incremento cercano al 0,91%.

En términos reales, se estima que el impacto promedio en la factura final que llega al domicilio oscilará entre el 2,5% y el 3%.

2. Adiós a la segmentación N1, N2 y N3

El cambio más drástico es la eliminación de los actuales tres niveles de segmentación. El gobierno de Javier Milei implementará el esquema de “Subsidios Energéticos Focalizados” (SEF), que dividirá a los usuarios en solo dos grupos:

Hogares sin subsidio: abonarán la tarifa plena (el costo real de la energía).

Hogares subsidiados: contarán con un bloque de consumo bonificado, pero pagarán precio pleno por el excedente.

3. Los nuevos topes de consumo (kWh)

El beneficio ya no será ilimitado. Se establecieron límites estrictos de consumo mensual subsidiado:

Meses de alta demanda (verano e invierno): el tope será de 300 kWh/mes (incluye diciembre, enero, febrero, mayo, junio, julio y agosto).

Meses restantes: el límite bajará a 150 kWh/mes.

Dato clave en Tucumán: Según registros de EDET, el consumo promedio residencial en la provincia es de 262 kWh mensuales. Esto significa que, en los meses de calor extremo, muchos tucumanos podrían quedar al límite del tope subsidiado si no moderan el uso de aires acondicionados.

4. La situación en Tucumán

Desde EDET advirtieron que el impacto real se verá con el correr de los meses, dependiendo de cuántos clientes logren calificar para el nuevo esquema. Actualmente, el panorama en la provincia es el siguiente:

84% de los tucumanos recibe subsidios (70% de ingresos bajos y 14% de ingresos medios).

16% restante ya paga tarifa plena.

¿Quiénes mantendrán el subsidio? Aquellos hogares cuyos ingresos totales sean menores a tres Canastas Básicas Totales (CBT Tipo 2), según los parámetros del INDEC.

5. El plan de quita gradual hacia 2026

El aporte del Estado no será estático. El objetivo nacional es reducir la asistencia de forma progresiva durante todo el próximo año. Mientras que en enero de 2026 el Estado cubrirá el 75% del precio de la energía, se espera que para diciembre de 2026 esa cobertura caiga al 50%, trasladando el costo restante de forma escalonada al bolsillo del usuario.

