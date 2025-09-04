Argentina amplía su conectividad aérea con Perú, Ecuador y Colombia La conectividad aérea de Argentina con Latinoamérica suma impulso gracias a la expansión de dos aerolíneas low cost. JetSmart y Flybondi confirmaron la incorporación de nuevas rutas hacia Perú, Ecuador y Colombia, lo que permitirá mejorar las opciones de viaje para los pasajeros y potenciar la llegada de turistas internacionales.

JetSmart: más vuelos y nuevas conexiones

La compañía anunció la ampliación de su oferta desde Buenos Aires hacia Colombia y Ecuador, vía Lima. Desde el Aeroparque Jorge Newbery se podrá volar a Medellín todos los días y a Cartagena tres veces por semana. Además, se sumarán tres frecuencias semanales a Quito.

También se incorporarán nuevas rutas internas estratégicas, como Córdoba–Iguazú, Mendoza–Iguazú, Neuquén–Iguazú y Comodoro Rivadavia–Salta, junto con una conexión internacional que unirá Córdoba con Florianópolis.

Según la ANAC, en julio de 2025 la aerolínea creció un 96% en vuelos operados y un 106% en pasajeros transportados respecto al mismo mes de 2024. A su vez, desde junio sus clientes pueden acumular y canjear millas AAdvantage® en toda la red gracias a la alianza con American Airlines.

Flybondi: nuevo destino internacional

En tanto, Flybondi informó que a partir de diciembre de 2025 sumará una ruta que conectará Puerto Iguazú con Lima, con cuatro vuelos semanales (lunes, miércoles, viernes y domingo). Con esta incorporación, Perú se convierte en el tercer país de Latinoamérica donde la empresa opera, junto a Brasil y Paraguay.

Los pasajes estarán disponibles desde la próxima semana en su web oficial. Según la compañía, la nueva ruta tendrá un impacto positivo en la hotelería, la gastronomía y el comercio local al fortalecer el flujo de visitantes internacionales.

Además, Flybondi incorporó recientemente un Airbus A320 bajo la modalidad ACMI, arrendado a AvionExpress Brasil, lo que le permitirá aumentar frecuencias y capacidad de cara a la temporada de verano.