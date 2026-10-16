“Quiero poder duelar a mi hija”: el desgarrador reclamo de la madre de Karla Robles Se desarrolló la cuarta jornada del juicio contra Diego Zerda, en la que declararon una amiga de la joven y una médica que la había tratado. Mirta, su madre, calificó el día como positivo y sostuvo que se acreditó la presencia de su hija en el vivo. La sentencia se conocería la próxima semana.

La cuarta jornada del juicio por la muerte de Karla Robles marcó el cierre de la primera semana del proceso judicial contra Diego Zerda, en el que se busca determinar si existió instigación al suicidio por parte del acusado. Tras la audiencia, Mirta, madre de la joven, calificó la jornada como muy positiva y aseguró que se retiró más tranquila por los testimonios presentados.

Durante la audiencia declararon una amiga de Karla y una médica que la había tratado. Según relató Mirta, la profesional brindó una extensa declaración sobre su hija y describió aspectos de su personalidad y comportamiento. Además, la mujer afirmó que durante el juicio se pudo comprobar que Karla estuvo en el vivo, un punto que consideró importante frente a los cuestionamientos surgidos durante el proceso.

La madre de la joven también ratificó sus expectativas de obtener justicia y aclaró que no busca venganza, sino que el acusado responda por el dolor causado a su familia. “Yo quiero que pague por el dolor que nos causó”, expresó. En ese sentido, manifestó su preocupación por el sufrimiento de su hijo y destacó su confianza en el fiscal Pedro Gallo para que el proceso avance hacia una resolución favorable a su reclamo.

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En otro tramo de la entrevista, Mirta se refirió a la violencia que, según denunció, sufría su hija y explicó que Karla ocultaba las marcas que tenía en el cuerpo. También aseguró que durante el juicio se pudieron acreditar las amenazas que Zerda habría dirigido contra su hijo y otros integrantes de la familia. Según su relato, las intimidaciones se remontan a 2018 e incluyeron amenazas de muerte.

Con el cierre de la primera semana, el proceso judicial continuará la próxima semana, cuando se espera que se conozca la sentencia. Mientras tanto, Mirta insistió en que busca justicia por la muerte de su hija y cuestionó las actuaciones previas en la causa. “Yo no quiero venganza”, reiteró, al tiempo que expresó su esperanza de que el resultado del juicio le permita comenzar a transitar el duelo sin tener que seguir reclamando respuestas.