La Justicia ordenó que los resultados electorales se publiquen por provincia La Cámara Nacional Electoral rechazó el pedido del Gobierno y ratificó que el escrutinio debe difundirse por distrito, tal como establecen la Constitución y la ley electoral.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) resolvió que los resultados de las elecciones legislativas del próximo domingo deberán difundirse por provincia y no de manera global, como había propuesto el Gobierno nacional.

La decisión, firmada por los jueces Daniel Bejas, Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera, responde a un reclamo presentado por Fuerza Patria (FP), la Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), quienes exigieron que el escrutinio provisorio respete la división por distritos electorales.

El fallo sostiene que “no existe margen de interpretación que permita realizar un escrutinio global de todo el territorio nacional, como en las elecciones presidenciales”, y que los resultados deben computarse y publicarse “por cada uno de los distritos electorales en los que se divide el país”.

De esta forma, el Tribunal ratificó el criterio histórico de las elecciones legislativas, donde los escaños de diputados y senadores se asignan según la cantidad de votos obtenidos en cada provincia.

La CNE también instruyó a la Dirección Nacional Electoral (DINE) —dependiente del Ministerio del Interior— a respetar este esquema y garantizar que la publicación de los resultados se mantenga por distrito, sin realizar sumas o proyecciones nacionales.

El planteo de los partidos opositores apuntaba a evitar “confusiones o lecturas distorsionadas” de los datos el domingo 26, luego de que desde La Libertad Avanza (LLA) se evaluara difundir un resultado global que mostrara una imagen de fortaleza política en medio de la delicada situación económica.

Con esta resolución, la Justicia Electoral busca preservar la transparencia y la coherencia institucional del proceso de recuento, asegurando que la información difundida refleje fielmente la voluntad expresada en cada provincia.