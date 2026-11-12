La advertencia comprende a Famaillá, Yerba Buena, Capital, Simoca, Cruz Alta, Trancas, Burruyacú, Graneros, La Cocha, Leales, Río Chico, Lules y Monteros. También incluye los sectores centrales de Tafí Viejo, Chicligasta y Juan Bautista Alberdi.
Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el área de cobertura presentará condiciones para el desarrollo de lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Los fenómenos pueden estar acompañados por abundantes precipitaciones en cortos períodos, caída ocasional de granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas de viento.
El organismo nacional estima valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, con posibilidad de que esos registros fueran superados de manera localizada.
Recomendaciones ante la alerta meteorológica
Ante este pronóstico, la Dirección de Defensa Civil difundió una serie de medidas preventivas para reducir riesgos durante el desarrollo de las tormentas:
- Evitar salir de los hogares.
- No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.
- Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda.
- Cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de ellas.
- Retirar o asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento.
- En caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.
- Ante cualquier emergencia, la población podrá comunicarse con el número 103.
La Dirección de Defensa Civil solicita a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y respetar las recomendaciones preventivas durante el período de vigencia de la alerta.