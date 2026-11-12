Tucumán estará bajo alerta amarilla por tormentas este sábado Defensa Civil advirtió que distintos departamentos de la provincia podrían verse afectados por tormentas entre las 9 y las 15 horas del 14 de noviembre.

La advertencia comprende a Famaillá, Yerba Buena, Capital, Simoca, Cruz Alta, Trancas, Burruyacú, Graneros, La Cocha, Leales, Río Chico, Lules y Monteros. También incluye los sectores centrales de Tafí Viejo, Chicligasta y Juan Bautista Alberdi.

Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el área de cobertura presentará condiciones para el desarrollo de lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Los fenómenos pueden estar acompañados por abundantes precipitaciones en cortos períodos, caída ocasional de granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas de viento.

El organismo nacional estima valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, con posibilidad de que esos registros fueran superados de manera localizada.

Recomendaciones ante la alerta meteorológica

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Ante este pronóstico, la Dirección de Defensa Civil difundió una serie de medidas preventivas para reducir riesgos durante el desarrollo de las tormentas:

Evitar salir de los hogares.

No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda.

Cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de ellas.

Retirar o asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento.

En caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.

Ante cualquier emergencia, la población podrá comunicarse con el número 103.

La Dirección de Defensa Civil solicita a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y respetar las recomendaciones preventivas durante el período de vigencia de la alerta.