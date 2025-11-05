Tucumán habilita el pago de impuestos con tarjeta de crédito en medio del debate por la “bicicleta financiera” La Dirección General de Rentas (DGR) de Tucumán puso en marcha una nueva modalidad de pago para los contribuyentes: a partir de ahora se podrán abonar con tarjeta de crédito los impuestos Inmobiliario, Automotor y CISI Comunas Rurales, según lo establece la Resolución 77/25.

El organismo provincial destacó que la medida busca agilizar los trámites y modernizar el sistema de recaudación, en línea con las disposiciones del Poder Ejecutivo. Para acceder al servicio, los contribuyentes deberán ingresar al sitio oficial www.rentastucuman.gob.ar y utilizar el botón “Click de Pago – Tarjetas de Crédito” al momento de generar el formulario correspondiente.

El sistema emitirá un comprobante de pago y el resumen de la tarjeta también servirá como constancia válida. Rentas explicó que esta alternativa pretende optimizar el proceso recaudatorio, beneficiando tanto al Estado como al contribuyente. No obstante, aclaró que los usuarios podrán seguir utilizando los canales tradicionales si el sistema presenta inconvenientes.

Polémica por los plazos

La resolución se da en medio de cuestionamientos por el nuevo plazo de ingreso de los fondos al Tesoro provincial, que se extendió de 48 horas a 20 días hábiles.

La legisladora Silvia Elías de Pérez advirtió que la medida representa “un retroceso en la transparencia” y que podría facilitar “una suerte de bicicleta financiera” dentro del Estado. “Se está creando un mecanismo que permite retener durante casi un mes dinero que pertenece a los tucumanos”, sostuvo.

Desde el Gobierno, el ministro de Economía, Daniel Abad, defendió la decisión al afirmar que busca adecuar los procedimientos a las nuevas tecnologías y ofrecer una herramienta más cómoda para el contribuyente. “Esta modernización permitirá una recaudación más ágil y eficiente”, expresó.

De esta manera, Tucumán se suma a las provincias que incorporan el uso de tarjetas de crédito en sus sistemas tributarios, aunque la discusión sobre el destino y la administración de los fondos continúa abierta.