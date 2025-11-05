De acuerdo con el organismo, la máxima prevista será de 22°, mientras que la humedad se mantiene elevada en torno al 90%. La presión atmosférica es de 963.2 hPa, con vientos del noroeste a 13 km/h y una visibilidad de 7 km.
Tal como había anticipado el observador meteorológico Cristofer Brito, en las últimas horas del martes se registró una tormenta que marcó el inicio de este cambio de condiciones.
Las lluvias y el tiempo inestable continuarán, al menos, hasta el viernes, aunque se espera que el fin de semana vuelva el sol y las temperaturas comiencen a ascender nuevamente.