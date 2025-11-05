Pronóstico del tiempo para este miércoles en Tucumán Después de varios días de intenso calor, con máximas que alcanzaron los 35°, este miércoles 5 de noviembre llega un alivio para los tucumanos. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada estará marcada por lluvias persistentes y un marcado descenso de la temperatura.

De acuerdo con el organismo, la máxima prevista será de 22°, mientras que la humedad se mantiene elevada en torno al 90%. La presión atmosférica es de 963.2 hPa, con vientos del noroeste a 13 km/h y una visibilidad de 7 km.

Tal como había anticipado el observador meteorológico Cristofer Brito, en las últimas horas del martes se registró una tormenta que marcó el inicio de este cambio de condiciones.

Las lluvias y el tiempo inestable continuarán, al menos, hasta el viernes, aunque se espera que el fin de semana vuelva el sol y las temperaturas comiencen a ascender nuevamente.