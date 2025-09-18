Tucumán lidera la donación de órganos en Argentina

Con una tasa de 25.7 donantes por millón de habitantes, la provincia supera con creces la media del país. Este es un hito, que ha sido incluso reconocido en el Senado de la Nación y refleja un trabajo en equipo que salva vidas y mejora la calidad de la atención médica.

Sobre esto, el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, expresó: “Estamos en el Hospital Padilla, felicitando a nuestro personal de salud, ya que este posicionamiento habla de un trabajo en equipo de este efector, que logra a diario conseguir que una persona, que ya no tiene la posibilidad de seguir viviendo, con el acto altruista de la donación de órganos, otra persona pueda salvar su vida, sin importar en que parte del país resida”, afirmó.

Y añadió: “Detrás de las cifras, se encuentran las historias de 124 argentinos que recibieron un trasplante gracias a la generosidad de los donantes tucumanos. Este resultado es posible gracias al compromiso del recurso humano, el apoyo institucional del Hospital Padilla y una política provincial sostenida en el tiempo que prioriza la salud pública y la donación de órganos como lo hace nuestro Gobernador, contador Osvaldo Jaldo”.

El Hospital Padilla ya ha realizado 16 trasplantes en lo que va del año, incluyendo trasplantes de riñón y córnea, con resultados que se encuentran por encima de la media nacional en términos de sobrevida del injerto y del paciente.

“Estamos felices de tener en nuestro hospital, al doctor Santiago Villavicencio, quien fue reconocido en el Senado de la Nación, hace dos días, y por supuesto nos posiciona a Tucumán, no solamente en cantidad de pacientes atendidos, sino por la calidad de la atención de los mismos”, destacó.

Por su parte, el doctor Santiago Villavicencio, jefe del Departamento de Procuración y Trasplante, comentó: “Este éxito es el resultado de una combinación de factores como el compromiso del recurso humano del hospital, el apoyo de nuestro Ministro, el doctor Luis Medina Ruiz y el apoyo del gobierno en la persona del Gobernador Osvaldo Jaldo, quienes priorizan donación y el trasplante como ejes de nuestra salud pública”.

Siguiendo esta línea, Villavicencio subrayó que el proceso de donación y trasplante implica una compleja logística que involucra a un gran equipo. «Uno ve una cara visible o un proceso como número, pero detrás hay un montón de gente. Los operativos, pueden durar muchas horas, requieren la colaboración de diversas áreas del hospital para garantizar que todo el proceso se complete con éxito”, detalló.

El doctor Villavicencio concluyó que este liderazgo no es solo un motivo de orgullo, sino también una muestra de cómo la solidaridad y el trabajo conjunto pueden cambiar y salvar vidas.