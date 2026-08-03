Tucumán refuerza la promoción de la lactancia materna como la primera vacuna para los recién nacidos El Ministerio de Salud Pública inició la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2026 con actividades de concientización y capacitación. Destacaron que amamantar protege la salud del bebé y la madre, reduce la mortalidad infantil y fortalece el vínculo familiar.

El Ministerio de Salud Pública de Tucumán dio inicio a la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2026 con una serie de actividades de promoción y capacitación en las maternidades de la provincia. La iniciativa busca fortalecer una práctica considerada esencial para el desarrollo infantil y la salud materna, al tiempo que promueve el acompañamiento de las familias durante todo el proceso de lactancia.

Durante el acto de apertura, el secretario ejecutivo médico del Siprosa, Miguel Ferré Contreras, destacó que la leche materna es mucho más que un alimento, ya que aporta defensas naturales al recién nacido y constituye “la primera vacuna” por su importante función inmunológica. Además, remarcó la necesidad de generar condiciones sociales y laborales que permitan a las madres sostener la lactancia.

Por su parte, el director de la Maternidad “Nuestra Señora de las Mercedes”, Alberto Agote, recordó que la promoción de la lactancia comienza durante el embarazo y recomendó mantenerla hasta los dos años o más. Señaló que esta práctica no solo favorece el crecimiento y desarrollo del niño, sino que también disminuye el riesgo de cáncer de mama, cáncer de ovario y diabetes tipo 2 en las madres, además de fortalecer el vínculo entre ambos.

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En la misma línea, la pediatra y neonatóloga Claudia Quintero aseguró que la lactancia materna es una de las estrategias sanitarias de mayor impacto y menor costo para reducir la mortalidad infantil. Explicó que durante los primeros seis meses de vida es el único alimento capaz de cubrir por completo las necesidades nutricionales y emocionales del bebé, por lo que invitó a las familias a participar de los talleres gratuitos organizados durante la semana.

La jornada también incluyó testimonios de madres y padres que resaltaron el acompañamiento recibido por el sistema público de salud para sostener la lactancia, especialmente en casos de nacimientos prematuros. Desde el Ministerio de Salud reafirmaron que promover la lactancia materna es una política permanente destinada a proteger la salud desde el inicio de la vida y garantizar un mejor futuro para las nuevas generaciones.