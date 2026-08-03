Tucumán tuvo bajo acatamiento al paro docente La medida de fuerza convocada por CTERA registró niveles de adhesión muy dispares en todo el país. Mientras varias provincias superaron el 90% de acatamiento, en Tucumán la actividad escolar se desarrolló casi con normalidad.

El paro nacional docente impulsado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) mostró un panorama dispar en las distintas provincias. En Tucumán, la adhesión fue baja y la mayoría de los establecimientos educativos mantuvo el dictado de clases, diferenciándose de otros distritos donde la medida tuvo un fuerte impacto.

A nivel nacional, la mayor adhesión se registró en la provincia de Buenos Aires, donde desde SUTEBA aseguraron que el acatamiento superó el 90%. También se informaron altos porcentajes en La Pampa, Misiones, Catamarca y Neuquén, con niveles cercanos al 95%, mientras que Córdoba alcanzó un 75%.

En contraste, Mendoza decidió sostener la actividad escolar, en San Luis la adhesión fue limitada y en la Ciudad de Buenos Aires la mayoría de las escuelas permaneció abierta. En Santa Fe también hubo diferencias entre localidades, con un promedio superior al 70%, aunque algunas ciudades registraron una participación mucho menor.

Durante la jornada, el Ministerio de Capital Humano realizó inspecciones para controlar el cumplimiento del servicio educativo mínimo del 75%, establecido por la reforma laboral vigente. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, advirtió que, si no se respeta ese porcentaje, podrían iniciarse procesos para aplicar sanciones a los gremios responsables.

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En tanto, algunos sectores sindicales de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires anunciaron la continuidad de las protestas durante este martes, con reclamos vinculados a salarios, condiciones laborales, infraestructura escolar y el rechazo a reformas en el Estatuto Docente.