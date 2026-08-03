El paro nacional docente impulsado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) mostró un panorama dispar en las distintas provincias. En Tucumán, la adhesión fue baja y la mayoría de los establecimientos educativos mantuvo el dictado de clases, diferenciándose de otros distritos donde la medida tuvo un fuerte impacto.
A nivel nacional, la mayor adhesión se registró en la provincia de Buenos Aires, donde desde SUTEBA aseguraron que el acatamiento superó el 90%. También se informaron altos porcentajes en La Pampa, Misiones, Catamarca y Neuquén, con niveles cercanos al 95%, mientras que Córdoba alcanzó un 75%.
En contraste, Mendoza decidió sostener la actividad escolar, en San Luis la adhesión fue limitada y en la Ciudad de Buenos Aires la mayoría de las escuelas permaneció abierta. En Santa Fe también hubo diferencias entre localidades, con un promedio superior al 70%, aunque algunas ciudades registraron una participación mucho menor.
Durante la jornada, el Ministerio de Capital Humano realizó inspecciones para controlar el cumplimiento del servicio educativo mínimo del 75%, establecido por la reforma laboral vigente. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, advirtió que, si no se respeta ese porcentaje, podrían iniciarse procesos para aplicar sanciones a los gremios responsables.
En tanto, algunos sectores sindicales de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires anunciaron la continuidad de las protestas durante este martes, con reclamos vinculados a salarios, condiciones laborales, infraestructura escolar y el rechazo a reformas en el Estatuto Docente.