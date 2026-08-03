Sin circulación de dengue y con vigilancia activa, Tucumán mantiene un escenario sanitario estable La provincia registra indicadores epidemiológicos favorables, mientras las infecciones respiratorias evolucionan dentro de los parámetros previstos para el invierno.

El Ministerio de Salud Pública, bajo la conducción del doctor Luis Medina Ruiz y con el acompañamiento del gobernador Osvaldo Jaldo, llevó adelante una nueva reunión de la Sala de Situación, el espacio semanal en el que las autoridades sanitarias analizan el comportamiento epidemiológico de la provincia, el país y la región para definir estrategias de prevención y respuesta ante los distintos eventos de salud.

Del encuentro participaron el secretario ejecutivo médico del Siprosa, doctor Miguel Ferré Contreras; el subsecretario de Salud, doctor Marcelo Montoya; las directoras del Programa Integrado de Salud (PRIS), Noelia Bottone y Alejandra Matiacci; el director y la subdirectora del Hospital Eva Perón, José María Góngora y María Soledad Literas; la directora y la subdirectora del Hospital Avellaneda, Alba Pieroni y Patricia Medina; el director y la subdirectora médica del Instituto de Maternidad y Ginecología “Nuestra Señora de las Mercedes”, doctor Alberto Agote y Gloria Ferreyra; el jefe del Departamento Materno Infanto Juvenil, doctor Oscar Hilal; y el equipo de Epidemiología integrado por la doctora Romina Cuezzo, la licenciada Rita Ivanovich y la doctora Silvana Miranda.

Durante la exposición epidemiológica, la licenciada Rita Ivanovich informó que Tucumán mantiene un escenario sanitario estable, con interrupción de la circulación de arbovirosis y un comportamiento esperado de las infecciones respiratorias propias de la temporada invernal.

Respecto de las enfermedades transmitidas por mosquitos, señaló que la provincia no registra nuevos casos de fiebre chikungunya desde la semana epidemiológica 26. A nivel nacional, en tanto, se notificaron 13.098 casos sospechosos y 2.925 confirmados. En cuanto al dengue, indicó que no se registran casos confirmados con inicio de síntomas posterior a la semana epidemiológica 22 de 2026, en el marco del comienzo de la nueva temporada de vigilancia de arbovirus 2026-2027.

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En relación con las infecciones respiratorias, explicó que las notificaciones por gripe continúan en descenso, mientras que predominan la circulación de rinovirus y virus sincitial respiratorio. Asimismo, precisó que la bronquiolitis se mantiene estable y dentro de los parámetros previstos para esta época del año.

Tras la reunión, el ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, destacó que el monitoreo permanente permite anticipar escenarios y reforzar las medidas preventivas. “Como todos los lunes analizamos lo que sucede en el mundo, la región, el país y Tucumán. Hoy vemos con preocupación un brote de hantavirus en Chile, con una alta mortalidad, cuya evolución seguimos de cerca”, manifestó.

En ese sentido, explicó que la provincia presenta una meseta baja de bronquiolitis para la época del año, aunque insistió en la necesidad de proteger especialmente a los niños menores de dos años. “Es muy importante la vacuna contra el virus sincitial respiratorio para las embarazadas, entre las 32 y las 36 semanas de gestación, porque permite proteger a los recién nacidos durante los primeros meses de vida”, remarcó.

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El titular de la cartera sanitaria también destacó la disminución sostenida de los casos de gripe e invitó a la comunidad a aprovechar la disponibilidad de la vacuna antigripal. “Tenemos un descenso significativo de casos y hoy la vacuna está disponible en Tucumán para cualquier persona que desee protegerse. Además de formar parte del Calendario Nacional para los grupos priorizados, cualquier ciudadano puede acceder a la inmunización”, señaló.

Finalmente, Medina Ruiz valoró la situación alcanzada en relación con las arbovirosis, aunque recordó que la prevención debe sostenerse durante todo el año. “Ya hemos superado hace varias semanas el año sin casos de dengue y chikungunya, lo que representa un logro muy importante. Sin embargo, con el aumento de las temperaturas debemos continuar eliminando los recipientes que puedan transformarse en criaderos de mosquitos, porque siempre existe el riesgo de que una persona llegue enferma desde otra provincia. Hoy podemos decir que la situación está controlada en Tucumán”, concluyó.

La Sala de Situación constituye una herramienta estratégica del Ministerio de Salud Pública para la toma de decisiones basadas en evidencia, permitiendo evaluar de manera permanente el comportamiento epidemiológico y fortalecer las acciones de vigilancia, prevención y respuesta en toda la provincia.

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