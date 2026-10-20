Tucumán reúne a más de 1.400 participantes en un congreso para transformar la escuela secundaria El encuentro se desarrolla este 20 y 21 de octubre en tres sedes de la provincia, con la participación de autoridades educativas, UNICEF, docentes, estudiantes y familias. El objetivo es compartir experiencias y promover nuevas prácticas de enseñanza.

Tucumán puso en marcha el Congreso “La Transformación de la Escuela Secundaria en Tucumán”, una propuesta formativa que reúne a más de 1.400 participantes durante dos jornadas de trabajo. La apertura oficial se realizó en el Teatro Mercedes Sosa y las actividades continúan en tres sedes simultáneas: el Centro de Innovación CIIDEPT, el Liceo Remedios de Escalada de San Martín y la Escuela de Comercio N° 1.

El evento es organizado por la Dirección de Educación de Nivel Secundario del Ministerio de Educación provincial, con el acompañamiento de UNICEF Argentina. La apertura estuvo encabezada por la ministra de Educación, Susana Montaldo; el director de Educación Secundaria de la Nación, Manuel María Bianchi; la directora de Educación Secundaria de Tucumán, Rosa Casares; y la oficial de Educación de UNICEF, Cecilia Litichever, junto a otras autoridades y representantes de la comunidad educativa.

Durante las jornadas se abordan cinco ejes centrales: enseñanza y aprendizaje, acompañamiento a las trayectorias escolares, vínculo entre la escuela secundaria y las familias, articulación entre educación y trabajo, y desarrollo profesional de los equipos de gestión y docentes. La propuesta apunta a compartir experiencias de mejora escolar y visibilizar prácticas innovadoras que favorezcan aprendizajes significativos, con especial atención a las necesidades de los estudiantes.

En la apertura, Montaldo destacó que la transformación de la escuela secundaria implica no solo fortalecer los conocimientos, sino también acompañar el desarrollo emocional de los jóvenes, promover la resolución de conflictos y brindar herramientas para la construcción de proyectos personales y ciudadanos. Además, valoró el trabajo conjunto con UNICEF y los organismos nacionales, y señaló que el acompañamiento de la organización internacional comenzó en 2018 y actualmente alcanza a más de 100 escuelas. Por su parte, Casares remarcó la importancia de visibilizar las experiencias que las instituciones desarrollan progresivamente en el marco de la obligatoriedad del nivel secundario.

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El congreso también busca garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes a través de mesas de diálogo e instancias de intercambio. Litichever destacó que el proceso de transformación debe incorporar las voces de todos los actores de la comunidad educativa. En esa línea, la docente Yanina Carreño valoró la posibilidad de compartir experiencias de aula y escuchar a los jóvenes, mientras que Antué Quintana, estudiante de quinto año de la Escuela Secundaria El Cadillal, celebró la oportunidad de expresar sus opiniones sobre las problemáticas escolares. El encuentro continuará este 21 de octubre con el propósito de fortalecer el debate y construir nuevas propuestas para la educación secundaria en Tucumán.