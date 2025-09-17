Tucumán se suma a la Marcha Federal Universitaria con paro y movilización La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (ADIUNT) llevará adelante este miércoles 17 de septiembre un paro de 24 horas, en adhesión a la Marcha Federal Universitaria convocada en todo el país. La medida surge como respuesta al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario.

En la provincia, la concentración está prevista a las 17 en el Rectorado de la UNT. Desde allí, docentes, estudiantes, organizaciones sociales y gremiales marcharán hacia Plaza Independencia. “Convocamos a toda la comunidad universitaria a sumarse a la jornada en defensa de la universidad pública, de los salarios docentes y del presupuesto educativo”, expresaron desde ADIUNT.

Los ejes del reclamo

Anahí Rodríguez, secretaria general del gremio, explicó los motivos de la protesta:

Rechazo al veto presidencial: “El Gobierno plantea esperar hasta el presupuesto 2026, pero es inviable. Los aumentos deben ser ahora”, remarcó.

Salarios de emergencia: "El propio escrito del veto reconoce la pérdida salarial, que supera el 40%, pero advierte que recomponerla afectaría el equilibrio fiscal. Eso no puede ser una excusa", sostuvo.

Presupuesto y becas estudiantiles: “En el último tiempo se redujeron un 30%. Exigimos su recuperación inmediata”, agregó.

Con estas consignas, Tucumán se prepara para una jornada de movilización que busca visibilizar el reclamo nacional en defensa de la educación pública y gratuita.