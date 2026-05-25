La provincia de Tucumán atraviesa este lunes una jornada de condiciones meteorológicas favorables, con cielo mayormente soleado y temperaturas agradables durante gran parte del día. Según los datos actualizados durante la mañana, la temperatura se ubicaba en 15°C en San Miguel de Tucumán cerca de las 10:40, con una sensación térmica acorde y buena visibilidad.

Para el resto de la jornada se espera una máxima de 21°C, mientras que la mínima registrada será de 12°C. El pronóstico indica una escasa probabilidad de lluvias, con valores que no superan el 3% durante las próximas horas, por lo que no se prevén precipitaciones significativas.

El viento sopla desde el sector norte a una velocidad de 4 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 12 km/h, manteniéndose dentro de parámetros leves. La humedad relativa alcanza el 73%, mientras que el índice UV se ubica en nivel moderado, con un valor de 4.

La calidad del aire fue calificada como moderada y la presión atmosférica se mantiene en 1021 mb, con tendencia en aumento.

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De acuerdo con las previsiones extendidas, las condiciones estables continuarían durante gran parte de la semana, con máximas que rondarán entre los 20°C y 22°C y escasas chances de precipitaciones, consolidando un período de tiempo agradable para actividades al aire libre en toda la provincia.