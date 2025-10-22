Tucumán vive una jornada sofocante con 32 grados El termómetro sigue sin dar tregua en la provincia. Este miércoles 22 de octubre se espera una máxima de 32 grados con una mínima que se mantendrá en 20 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un día de cielo algo nublado para gran parte de la provincia.

Sin embargo, no se descarta la inestabilidad. Cristofer Brito, del Observador del SMN, adelantó que podrían registrarse chaparrones aislados en las zonas de Trancas y Burruyacu.

Las condiciones actuales indican una humedad alta 67 % y vientos leves 8 km por hora del sector Norte.

¿Qué esperar para el resto de la semana?

La provincia alternará calor e inestabilidad:

MIRA TAMBIÉN Sergio Tripolone quedó alojado en el penal de Benjamín Paz

Jueves 23: Parcialmente nublado, con máximas de 30 grados.

Parcialmente nublado, con máximas de Viernes 24: El calor se intensifica, llegando a los 33 grados . Se prevé un giro en el tiempo con tormentas y chaparrones dispersos durante la noche.

Brito agregó un aviso para el fin de semana: “El sábado se presenta inestable con chances de lluvias y lloviznas aisladas, especialmente en la mañana y tarde”.