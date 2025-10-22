Sin embargo, no se descarta la inestabilidad. Cristofer Brito, del Observador del SMN, adelantó que podrían registrarse chaparrones aislados en las zonas de Trancas y Burruyacu.

Las condiciones actuales indican una humedad alta 67 % y vientos leves 8 km por hora del sector Norte.

¿Qué esperar para el resto de la semana?

La provincia alternará calor e inestabilidad:

  • Jueves 23: Parcialmente nublado, con máximas de 30 grados.
  • Viernes 24: El calor se intensifica, llegando a los 33 grados. Se prevé un giro en el tiempo con tormentas y chaparrones dispersos durante la noche.

Brito agregó un aviso para el fin de semana: “El sábado se presenta inestable con chances de lluvias y lloviznas aisladas, especialmente en la mañana y tarde”.

