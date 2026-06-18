Dictaron prisión domiciliaria a “Choclo” Carrizo por el crimen en Villa Carmela La víctima falleció tras recibir un golpe en la cabeza en un asentamiento de la zona. Pese al pedido del Ministerio Público para que el imputado cumpla prisión preventiva, la jueza ordenó el arresto domiciliario con dispositivo electrónico.

La Justicia formalizó los cargos contra Mario Antonio “Choclo” Carrizo, de 25 años, único acusado por la muerte de Carlos Ezequiel Romano Hardoy (40), quien perdió la vida tras recibir un golpe letal en medio de una discusión.

La investigación se encuentra en manos de la Unidad Fiscal de Homicidios II, encabezada por el fiscal Carlos Sale. Durante la audiencia de control de aprehensión y formalización de la investigación, el MPF, representado por el auxiliar fiscal Miguel Esteban Fernández, solicitó medidas de coerción de máxima intensidad.

La Fiscalía requirió la prisión preventiva por el plazo de dos meses para Carrizo, argumentando la necesidad de mantenerlo privado de su libertad mientras se aguarda el informe completo de la autopsia y se avanza con el análisis de la evidencia digital. El delito fue calificado provisoriamente como homicidio preterintencional en calidad de autor.

La decisión de la jueza: a su casa con tobillera

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Pese al requerimiento del Ministerio Fiscal, la magistrada interviniente decidió rechazar la prisión preventiva en un penal y resolvió disponer el arresto domiciliario en contra del acusado.

Para garantizar que Carrizo permanezca a disposición de la Justicia, la medida incluye la colocación de un dispositivo electrónico (tobillera) y se extenderá, en principio, hasta el próximo 14 de agosto.

Cómo fue el trágico desenlace en Villa Carmela

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De acuerdo con la reconstrucción expuesta en la acusación, el hecho ocurrió el pasado lunes 15 de junio, cerca de las 12:20 horas. El escenario de la tragedia fue el pasillo de ingreso al barrio Triángulo I, en la localidad de Villa Carmela.

Allí, “Choclo” Carrizo protagonizó un tenso altercado con Romano Hardoy. En el marco de esa discusión, y con la intención de causarle un daño físico, el joven le propinó un certero golpe en la cabeza, a la altura del oído.

El impacto provocó que la víctima perdiera el equilibrio y cayera pesadamente al suelo. Romano Hardoy falleció en el mismo lugar a causa del letal traumatismo, desencadenando la investigación judicial que hoy mantiene en vilo al barrio.

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Fuente Los Primeros

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