Habrá cortes de tránsito alrededor de Plaza Independencia por el acto de promesa de Lealtad a la Bandera La ceremonia será encabezada por el gobernador Osvaldo Jaldo el próximo 19 de junio. Participarán alumnos de cuarto grado de toda la provincia y cadetes de la Policía de Tucumán.

Este viernes 19 de junio, el gobernador Osvaldo Jaldo presidirá el acto oficial de Promesa de Lealtad a la Bandera, que se realizará en la explanada de la Casa de Gobierno.

Durante la ceremonia, alumnos de cuarto grado de establecimientos educativos públicos y privados de toda la provincia prometerán lealtad a la enseña patria, mientras que los cadetes de la Policía de Tucumán efectuarán el juramento correspondiente.

Con motivo de la realización del acto, las autoridades informaron que el tránsito permanecerá interrumpido entre las 6:30 y las 11:00 horas en distintos sectores ubicados alrededor de Plaza Independencia y sus inmediaciones.

Las intersecciones afectadas por los cortes serán:

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24 de Septiembre y Maipú.

9 de Julio y 24 de Septiembre.

San Martín y Virgen de la Merced.

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Mendoza y 25 de Mayo.

Se recomienda a los conductores circular con precaución y utilizar vías alternativas durante el desarrollo de la ceremonia.

Fuente Comunicación Tucumán