Un empleado de la empresa 9 de Julio perdió la vida tras un accidente con el camión Una mañana trágica sacudió al Barrio Victoria este jueves. Alrededor de las 7:30, un empleado de la empresa de recolección de residuos 9 de Julio perdió la vida tras protagonizar un violento accidente mientras cumplía con su recorrido habitual.

Según los primeros testimonios de vecinos que presenciaron el hecho, el trabajador se habría caído de la parte trasera del camión recolector en momentos en que el vehículo realizaba una maniobra de retroceso. De acuerdo con estas versiones, el camión terminó pasando por encima del operario, provocándole lesiones de extrema gravedad.

El informe médico y el traslado al Hospital Padilla

A pesar de la rapidez con la que se intentó socorrer a la víctima, el desenlace fue fatal. El trabajador, de 36 años, fue trasladado de urgencia al Hospital Padilla, donde ingresó formalmente a las 8:07 am.

Fuentes hospitalarias confirmaron que el paciente llegó con un cuadro de paro cardiorrespiratorio y presentaba un grave traumatismo encefalocraneano (TEC). Pese a las maniobras de reanimación, los profesionales de la salud determinaron que el hombre ya se encontraba sin signos vitales al momento de su arribo al nosocomio.

Investigación en curso

Efectivos policiales y peritos trabajan ahora en la zona del Barrio Victoria para realizar las pericias correspondientes y determinar la mecánica exacta del siniestro. Se espera que la empresa brinde un comunicado oficial en las próximas horas tras este hecho que enluta a los trabajadores de servicios urbanos de la capital.

Por el momento, la causa permanece bajo investigación judicial para establecer si hubo negligencia o si se trató de un accidente fortuito en el marco de las maniobras de la unidad de recolección.

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Fuente LV7