Un fuerte temporal azotó a Tucumán: calles anegadas, rutas cortadas y familias evacuadas Las fuertes tormentas que azotaron a la provincia durante las últimas horas dejaron un saldo de ríos desbordados, puentes dañados y rutas bloqueadas. La situación más crítica se vive en localidades como Santa Rosa de Aguilares y Alpachiri, donde el agua superó las defensas.

La furia de la naturaleza volvió a golpear con dureza a Tucumán. Un severo temporal de lluvia, que superó ampliamente las previsiones de la alerta amarilla vigente, provocó estragos en gran parte del territorio provincial durante las últimas horas. El epicentro del desastre se concentró en el sur tucumano, donde el avance incontenible del agua generó escenas de extrema gravedad y desesperación.

En la localidad de Santa Rosa de Aguilares, varias familias quedaron literalmente atrapadas dentro de sus viviendas completamente inundadas. Ante la imposibilidad de salir por sus propios medios, los vecinos solicitaron de urgencia la asistencia de lanchas o cualquier tipo de embarcación para poder evacuar a quienes permanecían aislados.

Ríos desbordados y puentes al límite

El panorama hidrológico de la región sur colapsó debido a las lluvias torrenciales registradas en las zonas altas de Las Estancias. El intendente local describió la gravedad del escenario y puntualizó que la zona de La Calera es una de las más afectadas debido al desborde del río Medina, lo que mantiene el camino principal cortado.

Sin embargo, el mayor “susto terrible” para los habitantes se dio en Alpachiri.

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“Ha sido muy fuerte la creciente del Chirimayo… ha volteado muchos árboles y ha roto toda la defensa del lado del pueblo”, señalaron las autoridades.

La violencia del caudal de este río fue tal que logró descalzar la punta del puente principal, provocando la interrupción total del tránsito sobre la emblemática Ruta Nacional 65.

El mapa de los daños e interrupciones:

Ruta Nacional 65: Corte total a la altura de Alpachiri por daños estructurales en el puente principal sobre el río Chirimayo.

Corte total a la altura de Alpachiri por daños estructurales en el puente principal sobre el río Chirimayo. Ruta Provincial 307: Tránsito bloqueado en diversos tramos debido al desplazamiento de material y sedimentos de la montaña sobre la calzada.

Tránsito bloqueado en diversos tramos debido al desplazamiento de material y sedimentos de la montaña sobre la calzada. Chicligasta y Villa Quinteros: Reporte de viviendas inundadas por las importantes crecidas del arroyo Barrientos.

Reporte de viviendas inundadas por las importantes crecidas del arroyo Barrientos. San Miguel de Tucumán: La capital no esquivó el temporal. Hubo anegamientos severos en los sectores norte y sur, con complicaciones críticas en la zona de la Terminal de Ómnibus (Avenida Brígido Terán).