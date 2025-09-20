Un joven falleció tras recibir un golpe de puño durante una discusión La víctima, Federico Toledo, fue agredida por otro joven. Golpeó su cabeza contra el banco de una parada de colectivos y perdió la vida en el acto. Ocurrió en avenida Sarmiento al 1200. El atacante está aprehendido. En el hecho intervino la Fiscalía de Homicidios II y peritos del ECIF.

El Ministerio Fiscal investiga la muerte de un joven de 20 años, identificado como Federico Toledo, quien –según aportaron varios testigos– recibió un golpe de puño por parte otro masculino a la salida de un boliche ubicado en avenida Sarmiento al 1200 de la capital.

El caso se encuentra en manos de la Unidad Fiscal de Homicidios II, a cargo de Carlos Sale, quien rápidamente se hizo presente en la escena junto a sus investigadoras Guadalupe Martínez y Luciana Rosada. Al mismo tiempo, el fiscal dispuso el despliegue del personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) a los fines de recoger evidencias.

Según las primeras averiguaciones, el hecho se registró alrededor de las 06:30 horas de este sábado 20 de septiembre. La víctima salió de bailar junto a tres amigos (un chico y dos mujeres) y cruzaron al frente del boliche, cerca de la esquina con calle Suipacha. Una vez allí se toparon con dos jóvenes en una parada de colectivos. Tras una discusión –por motivos a determinar– uno de ellos agredió físicamente al amigo de Toledo, quien sufrió quebradura de tabique. Luego le dio una trompada en el rostro al propio Toledo, que se desvaneció y al caer golpeó la cabeza contra el banco de la parada de colectivos. Murió en el acto.

El agresor huyó del lugar en una motocicleta. Sin embargo, tras ser identificado, la Policía inició su búsqueda y finalmente quedó aprehendido. Se trata de un joven de 22 años.

MIRA TAMBIÉN Jaldo se tomará licencia un mes antes de las elecciones y Acevedo quedará a cargo del Ejecutivo

Fuentes del MPF indicaron que hasta el momento se logró reunir el testimonio de unas cinco personas y se detectaron varias cámaras de seguridad en la zona, que aportarían al esclarecimiento de lo sucedido. Asimismo, precisaron que hoy se llevará a cabo la autopsia, y entre este domingo y el lunes se realizará la audiencia de imputación al acusado.