Un joven piloto de enduro tucumano perdió la vida en un siniestro vial Fabricio Emanuel Chacana, de 20 años, falleció el martes.

El martes por la mañana, un accidente vial en San Miguel de Tucumán se cobró la vida de Fabricio Emanuel Chacana, piloto de enduro de apenas 20 años. Según relataron testigos, un camión giró de manera imprevista delante suyo cuando circulaba en moto rumbo a su trabajo, y no pudo evitar la colisión.

La noticia sacudió al mundo del motociclismo tucumano y argentino. Chacana era considerado una de las jóvenes promesas del enduro: se inició en la disciplina desde muy pequeño, acumuló podios en competencias provinciales y nacionales, y en 2023 se consagró campeón tucumano en la categoría Junior. El año pasado, había debutado en la élite del enduro norteño, un paso que confirmaba su proyección deportiva.

Exalumno del Liceo Militar General Gregorio Araoz de Lamadrid, se destacó también en lo académico, reconocido por sus buenas calificaciones y su disciplina. En las pistas, su nombre era sinónimo de entrega y búsqueda de superación.

Un adiós cargado de dolor

Las muestras de pesar fueron inmediatas: familiares, amigos, compañeros y referentes del deporte se acercaron a la sala velatoria de calle Junín 333 para darle el último adiós. Sus restos serán inhumados esta tarde, desde las 18, en el Cementerio Jardín del Ángel.

El vacío que deja su partida se refleja en los mensajes de toda la comunidad deportiva, que lo recuerda como un joven apasionado, talentoso y con sueños aún por cumplir.

