Un joven sufrió una brutal golpiza a la salida de una fiesta El padre del joven de 24 años pidió al Ministerio Público Fiscal que investigue la agresión sucedida en la avenida Perón.

La música se apagaba y el amanecer comenzaba a insinuarse cuando una noche de festejo terminó en una brutal golpiza. Un joven de 24 años fue atacado violentamente a la salida de una fiesta realizada en la zona de Yerba Buena y debió ser internado, luego de perder el conocimiento a causa de los golpes recibidos.

El hecho ocurrió alrededor de las 6 de la mañana del 1 de enero, frente al acceso del complejo de San Martín ubicado sobre la avenida Perón. Según consta en la denuncia presentada ante el Ministerio Público Fiscal, el ataque se produjo tras una discusión iniciada dentro del evento y que continuó una vez que el joven se retiró del lugar.

De acuerdo al relato incorporado en la causa, la víctima fue interceptada en la vía pública por al menos tres personas, quienes comenzaron a agredirlo físicamente. Los golpes fueron tan violentos que el joven cayó al suelo inconsciente. Aun así, siempre según la denuncia, la agresión continuó: fue golpeado y pateado reiteradamente, incluso en la cabeza, mientras se encontraba indefenso.

Minutos después, el joven fue trasladado al hospital Carrillo, donde los médicos constataron que presentaba traumatismos de consideración. Debido a las lesiones, se ordenó la realización de una tomografía y su derivación a un sanatorio privado, donde quedó internado en terapia intensiva por al menos 24 horas, a la espera de estudios neurológicos para descartar secuelas más graves.

La denuncia fue radicada por un familiar directo, quien dejó constancia de que el joven no se encuentra en condiciones físicas ni anímicas de declarar por el momento. El hecho quedó encuadrado como un presunto delito de lesiones y es investigado por la Unidad Fiscal de Delitos de Atención Temprana.

Mientras la Justicia intenta reconstruir lo ocurrido y determinar responsabilidades, el episodio vuelve a encender la alarma sobre los episodios de violencia que se repiten a la salida de fiestas y eventos nocturnos, una problemática que se agrava entre los jóvenes.

Fuente Tendencia de Noticias