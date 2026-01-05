El Gobernador presentó el Operativo Verano en San Pedro de Colalao El Primer Mandatario destacó la baja histórica de los índices delictivos en Tucumán y reafirmó el compromiso del Gobierno provincial de garantizar una temporada turística con paz social, servicios esenciales reforzados y lucha firme contra el narcotráfico.

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó en San Pedro de Colalao el lanzamiento del Operativo Verano 2026, que se desplegará en toda la provincia con el objetivo de reforzar la seguridad durante la temporada estival, especialmente en los principales destinos turísticos.

El Gobierno provincial concretó además la entrega de un camión con caja volcadora para usos múltiples y un vehículo utilitario doble cabina, destinado a tareas de mantenimiento del alumbrado público, fortaleciendo así la capacidad operativa de la comuna.

Durante el acto, el mandatario destacó el trabajo de la Policía de Tucumán y remarcó la baja de los índices delictivos y de homicidios registrados en la provincia, ubicándola por debajo de la media nacional. En ese marco, aseguró que el Gobierno provincial continuará profundizando las políticas de prevención y control.

Jaldo subrayó la importancia de garantizar una temporada con paz social, reforzando la presencia policial y los servicios esenciales en localidades que incrementan significativamente su población durante el verano, como San Pedro de Colalao.

Finalmente, reafirmó la decisión de avanzar con firmeza en la lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo, convocando a la comunidad a trabajar de manera conjunta para asegurar tranquilidad y seguridad tanto para los vecinos como para los visitantes.

El vicegobernador de Tucumán, Miguel Acevedo, calificó como “muy positivo, provisorio y promisorio” el balance del primer día hábil de trabajo institucional realizado en San Pedro de Colalao, con la participación del Poder Ejecutivo, la Legislatura, intendentes y comisionados comunales.

Finalmente, el vicegobernador reafirmó el compromiso de trabajo coordinado entre los distintos niveles del Estado:

“Ojalá podamos entre todos construir el Tucumán mejor que queremos, con el Estado donde tiene que estar, brindando salud, educación y seguridad”.

El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa dijo que “estamos acompañando al Gobernador en el lanzamiento del Operativo Verano, que se está replicando en cada una de las villas turísticas y en todos los lugares donde hay tucumanos y turistas”, explicó el ministro, al tiempo que señaló que el operativo “se extiende a toda la provincia”.

Agüero Gamboa indicó que el dispositivo fue diseñado por la cúpula de la Policía de Tucumán, junto a los jefes regionales y la plana mayor. En ese sentido, remarcó el rol de cercanía de la fuerza con la comunidad: “No tengan miedo de acercarse a la policía, estamos para servirlos”, expresó.

El ministro subrayó además el trabajo coordinado entre las distintas áreas del Gobierno provincial. “Desde el primer momento de la gestión del Gobernador trabajamos en equipo con todos los ministros. Somos un equipo para servir, ayudar y acompañar a los tucumanos para que puedan pasar un feliz verano y unas felices vacaciones”, afirmó.

En relación con la lucha contra el narcotráfico, Agüero Gamboa fue contundente y destacó el compromiso del Gobierno provincial: “Este es un gobierno que está comprometido a luchar contra el narcotráfico, el narcomenudeo y las organizaciones criminales que ponen en riesgo a nuestra juventud”, sostuvo.

Finalmente, remarcó la importancia de sostener esta política de Estado:“Si no luchamos nosotros, teniendo la oportunidad, ¿quién lo va a hacer? Vamos a seguir trabajando en equipo para combatir estos flagelos que dañan tanto a nuestros jóvenes, porque nadie está exento”.

Fuente: Comunicación Tucumán