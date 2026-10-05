Un joven terminó hospitalizado luego de una pelea a la salida de un boliche Ocurrió a las 5 de la mañana, tras una fiesta electrónica en la cuadra del 1100. La víctima recibió un violento golpe en el rostro y debió ser trasladada en ambulancia.

Alrededor de las 5:00 de la mañana del Domingo, una feroz pelea entre dos jóvenes en las afueras de un local bailable ubicado sobre calle San Martín al 1100 culminó con uno de los involucrados inconsciente sobre el asfalto, luego de recibir un certero impacto en el rostro que obligó a su urgente traslado médico.

El violento hecho, que quedó registrado en videos grabados por testigos ocasionales con sus teléfonos celulares, se originó en el ingreso a un establecimiento donde se desarrollaba una fiesta de música electrónica.

Discusión en la puerta, traslado a la esquina y nocaut

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Según el relato de quienes presenciaron la secuencia y registraron las imágenes, el altercado transitó por tres etapas consecutivas:

* Primer cruce: el conflicto se inició con empujones e insultos en el acceso principal del boliche, lo que motivó la rápida intervención del personal de seguridad privada para dispersar a los jóvenes y obligarlos a retirarse del frente del local.

*Segundo round: lejos de apaciguar los ánimos, los contendientes caminaron unos metros y reanudaron los golpes de puño en la esquina. En ese tramo, uno de ellos terminó con visibles cortes y sangrado en el rostro, momento en que un grupo de amigos intentó apartarlo para frenar la gresca.

*El golpe definitivo: minutos después, ambos volvieron a cruzarse sobre la calzada. Fue allí donde se produjo la agresión más contundente: una trompada directa a la cabeza que derribó a uno de los jóvenes, dejándolo tendido e inmóvil sobre el pavimento durante varios segundos, visiblemente aturdido e indefenso.

Ante la gravedad del impacto y al notar que el muchacho no lograba reincorporarse por sus propios medios, los presentes dieron aviso a los servicios de emergencias. Minutos más tarde, una ambulancia arribó a la zona para brindarle las primeras curaciones y proceder a su derivación a un centro asistencial.

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Hasta el momento, no se emitieron partes médicos oficiales sobre el cuadro clínico ni el diagnóstico de las lesiones sufridas por el herido. Asimismo, las autoridades policiales de la comisaría jurisdiccional no informaron sobre personas demoradas o denuncias radicadas a raíz del hecho.

Fuente Los Primeros