Un motociclista murió tras ser embestido por una camioneta El siniestro ocurrió sobre avenida gobernador del campo, a metros del parque 9 de julio. La víctima habría intentado girar a la izquierda cuando fue impactada

En la madrugada de este lunes, un motociclista perdió la vida tras protagonizar un violento choque contra una camioneta en avenida Gobernador del Campo al 700, en inmediaciones del Parque 9 de Julio.

De acuerdo a las primeras pericias realizadas en el lugar, el conductor del rodado menor habría intentado realizar un giro hacia la izquierda en el momento en que fue embestido por la camioneta. El impacto fue de tal magnitud que tanto la motocicleta como el cuerpo de la víctima quedaron a varios metros del punto de colisión.

Fuentes policiales indicaron que el motociclista falleció en el acto, producto de la violencia del choque. Hasta el momento, las autoridades no difundieron oficialmente la identidad de la víctima, mientras avanzan las tareas de identificación y notificación a familiares.

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En el lugar trabajaron peritos, personal policial y equipos de emergencia, quienes realizaron las tareas de relevamiento y recolección de pruebas para determinar con precisión cómo se produjo el siniestro. Durante varias horas, el tránsito en la zona permaneció parcialmente interrumpido, generando demoras en la circulación.