El Gobierno provincial busca estrategias para solucionar el faltante de gas en industrias El ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, expuso el escenario de caída en la recaudación provincial que condiciona la ejecución del presupuesto durante el segundo semestre del año.

El ministro de Economía y Producción, Daniel Abad presentó el estado de situación de las finanzas provinciales en un contexto de retracción económica que impacta tanto en la coparticipación federal como en los recursos propios de la provincia.

En diálogo con El Matutino, programa televisivo de Canal 8 subrayó que uno de los puntos de mayor urgencia es darle una solución a la situación del suministro de gas natural para las industrias azucarera y citrícola, que requieren ese insumo de manera crítica durante la temporada de producción.

Ante esa situación, el Gobierno provincial mediante el Ministerio de Economía y Producción convocó a una mesa de trabajo con los sectores industriales involucrados. El ministro explicó el alcance de esa instancia de coordinación al precisar que: “En la cadena de gas no tan solo está el productor de gas, sino el que transporta gas, el que distribuye gas y el que comercializa gas. Entonces, hay muchos actores en el mercado. Lo que vamos a tratar de ver en la mesa de trabajo son las estrategias que van a utilizar.”

Al detallar el estado de situación del sector citrícola y la magnitud del déficit que se busca cubrir, el funcionario precisó: “Los ingenios necesitan gas para arrancar la zafra. La industria citrícola es la que más gas necesita, tiene un volumen ya contratado importante, le estaría faltando el resto, así que es sobre eso exactamente lo que vamos a trabajar.”

Cuenca del norte

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Desde la Nación, la información transmitida al Ministerio provincial indica que la cuenca del norte produce aproximadamente 2,5 millones de metros cúbicos, con todo el volumen ya comercializado. Unos 500.000 metros cúbicos se encuentran en manos de comercializadores privados, y es sobre esa base que se definirán las estrategias de acceso y precio en la mesa de trabajo convocada por el Gobierno provincial.

El Gobierno provincial mantuvo -la semana pasada- una reunión en la Secretaría de Energía de la Nación para evaluar el escenario ante la Resolución 66 dictada por esa cartera a principios de año, que modificó las condiciones de abastecimiento en el noreste argentino. Del cónclave participaron también los representantes de ambas industrias.

Al describir el estado de avance de la reversión del Gasoducto del Norte —obra que permitiría traer gas desde Vaca Muerta hacia el norte del país— y las alternativas disponibles, Abad indicó: “La reversión del gasoducto del norte no se ha llevado adelante, y hay otras alternativas de suministro de gas que tienen que ver con la cuenca norte y con GNL. Lo que pasa es que los costos son altísimos de regasificar el GNL.”

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Pagos

Abad, al explicar el criterio con el que el Gobierno administra el presupuesto ante la menor disponibilidad de fondos, el funcionario señaló: “Sí, está garantizado tanto los salarios, como las obras que estamos llevando adelante y, obviamente, los gastos de funcionamiento en las áreas sensibles que tienen que ver con el rol del Estado, que es seguridad, salud, educación, asistencia social. Venimos ejecutando el presupuesto, no como lo teníamos previsto, un poco menos en algunas otras áreas, como consecuencia de la caída de la recaudación.”

Abad precisó que la baja afecta tanto a los fondos de coparticipación nacional como a la recaudación provincial, en particular al Impuesto al Valor Agregaod (IVA) y al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, tributos directamente vinculados al nivel de actividad económica.

Al caracterizar el fenómeno como un problema de alcance nacional y no exclusivo de Tucumán, el ministro explicó: “La actividad económica, como es de público conocimiento en todo el país, viene cayendo. Así que tratamos de administrar el presupuesto de la mejor manera posible, de poder cumplir con todas las obligaciones que tenemos como Estado.”

El segundo semestre, bajo monitoreo

Ante la consulta sobre el cumplimiento de las obligaciones salariales, Abad confirmó el pago del Sueldo Anual Complementario y describió con precisión la dinámica que impone el escenario fiscal actual.

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Al referirse a los compromisos del Estado con los trabajadores y al modo en que se proyecta el segundo semestre, el funcionario sostuvo: “El consumo sigue cayendo, las ventas siguen cayendo, los ingresos fiscales siguen cayendo. Básicamente, IVA y lo que es Ingresos Brutos. Pero, bueno, vamos día a día a ver el segundo semestre y, obviamente, las provincias que estamos en esta situación estamos conversando con la Nación a ver cómo se sigue. Lo que tratamos de hacer nosotros es administrar el presupuesto de acuerdo a lo que vamos teniendo.”

El ministro también identificó una serie de factores estructurales que presionan sobre la actividad económica provincial: la ausencia de obra pública nacional, la falta de actualización de haberes jubilatorios y la apertura comercial que afecta a sectores productivos locales.

Para explicar por qué la caída de la recaudación no puede atribuirse a decisiones de la administración provincial, Abad afirmó: “Al caer la recaudación por cuestiones ajenas a nosotros, no merece mayor análisis de parte nuestra. Es una cuestión de trabajar en conjunto para ver cómo se sale en estas provincias que viven de la actividad económica en su conjunto.”

Tarifas eléctricas

Abad también se refirió a una resolución nacional que habilita un incremento en el costo de la energía eléctrica, con posible impacto en la agroindustria tucumana. El funcionario aclaró que la decisión corresponde al Estado nacional y que su traslado a la boleta provincial depende del análisis del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERC).

Al distinguir los componentes que integran la tarifa eléctrica y señalar cuál de ellos registró la variación, el ministro explicó: “Ha habido un aumento importante que están dando en 9 y 10 por ciento. Se están haciendo los análisis por parte del ERC, a ver la viabilidad y cuándo se aplicaría ese aumento, que es un aumento que lo ha decidido la Nación y que no tiene nada que ver con la provincia ni con la distribuidora, sino simplemente es trasladar ese costo de mayor producción a la boleta de luz.”

Abad remarcó la importancia de que la ciudadanía y el sector productivo comprendan que el incremento tarifario en análisis tiene origen en una política energética nacional, y que el organismo regulador provincial determinará oportunamente los alcances y la fecha de aplicación.

Fuente Comunicación Tucumán