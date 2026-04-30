Un obrero falleció luego de caer de un séptimo piso de un edificio del centro tucumano Gabriel Coronel realizaba tareas en altura en un edificio cuando cayó al vacío y sufrió heridas fatales. La Justicia investiga las circunstancias del hecho, ocurrido a pocos días del nacimiento de su hija.

Un trabajador de 23 años murió el martes al mediodía luego de caer desde un séptimo piso mientras realizaba tareas en un edificio ubicado en calle Chacabuco primera cuadra, en San Miguel de Tucumán. La víctima fue identificada como Gabriel Coronel y el hecho es investigado como un presunto accidente laboral.

De acuerdo con el testimonio de testigos, el joven se encontraba trabajando en altura cuando, por causas que aún se intentan determinar, cayó hacia un patio interno del inmueble. A raíz del fuerte impacto, sufrió politraumatismos severos y fue trasladado de urgencia al Hospital Padilla, donde falleció horas más tarde.

La noticia generó profunda conmoción, no sólo por la edad de la víctima sino también por la situación personal que atravesaba. Coronel estaba a punto de convertirse en padre. Su pareja, SueLyn Vallero, lo despidió en sus redes sociales con un mensaje cargado de dolor y amor, en el que recordó el vínculo que los unía y el futuro que proyectaban juntos.

“En dos semanas nace nuestra bebé, el sueño que más te iluminaba los ojos. Me duele el alma saber que no vas a poder abrazarla como imaginabas”, escribió. En su despedida, también expresó que cada momento del embarazo le recuerda cuánto él esperaba a su hija y prometió mantener viva su memoria a través de ella.

En otro tramo de su mensaje, destacó que entre ambos “no quedó nada por decir”, remarcando que vivieron su historia plenamente y sin deudas emocionales. “Todo lo que vivimos, lo vivimos por amor”, señaló, al tiempo que aseguró que el joven “fue y será uno de los amores más sinceros” de su vida.

Mientras tanto, la Justicia avanza en la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la caída y determinar si se trató de un accidente.

Fuente La Gaceta