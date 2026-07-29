Un procedimiento fetal de alta complejidad salvó la vida de un bebé Un equipo interdisciplinario de profesionales tucumanos realizó una intervención inédita que marca un hito para la salud pública provincial.

Un equipo interdisciplinario del Instituto de Maternidad llevó adelante una cirugía de alta complejidad a una bebé prematura extrema de 26 semanas de gestación y 530 gramos de peso, nacida con atresia de esófago, una malformación congénita que impedía su alimentación.

El procedimiento fue realizado por profesionales tucumanos de Neonatología, Cirugía Neonatal y Anestesiología, y fue destacado por el Ministerio de Salud Pública como un logro para el sistema sanitario provincial. El ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, explicó que la bebé nació con una interrupción en el conducto que conecta la boca con el estómago, una condición incompatible con la vida si no recibe tratamiento oportuno. Por esta razón, el equipo médico realizó una gastrostomía, una intervención que permite alimentar a la paciente mediante una conexión directa al estómago.

“Lo inédito es que se trató de una bebé prematura extrema de apenas 530 gramos. Fue una cirugía realizada con tecnología disponible en la provincia, pero fundamentalmente con nuestros recursos humanos”, destacó Medina Ruiz.

La intervención se realizó mientras la bebé permanecía internada en Neonatología debido a su extrema prematurez. Actualmente continúa intubada, con los cuidados necesarios, recibiendo alimentación progresiva y evolucionando favorablemente junto al acompañamiento permanente de su madre y su familia.

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La coordinadora de la Terapia Intensiva Neonatal, doctora Sandra Navarrete, explicó que el diagnóstico fue detectado luego del nacimiento, cuando el equipo observó que la sonda orogástrica no lograba llegar al estómago. Tras estudios complementarios, se confirmó la atresia de esófago y una comunicación entre el tubo digestivo y el pulmón, por lo que se definió la intervención quirúrgica. Durante la cirugía se cerró esa comunicación y se realizó la gastrostomía para iniciar la alimentación enteral en pequeñas cantidades. Mientras tanto, la paciente continúa recibiendo nutrición parenteral y permanece bajo estricta vigilancia del equipo de Neonatología.

Del procedimiento participaron los doctores Sergio Navarro y Omar Baldo, del equipo de Cirugía Neonatal; la doctora Claudia Medina, en Anestesiología; y las médicas neonatólogas Álvarez y Cecilia Juárez, junto al resto del equipo de la Maternidad. Desde la institución remarcaron que la intervención refleja la capacidad profesional del sistema de salud tucumano para afrontar procedimientos complejos en pacientes de extrema vulnerabilidad.

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