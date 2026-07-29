Avanzan las obras de transformación en la Terminal de Ómnibus de Tucumán Las tareas de modernización continúan sin afectar el funcionamiento del predio, por el que circulan más de 20.000 pasajeros cada día.

Las obras de remodelación y modernización de la Terminal de Ómnibus de Tucumán continúan avanzando con nuevos frentes de trabajo en distintos sectores del predio, consolidando la transformación integral del principal centro de transporte de pasajeros de la provincia.

La intervención forma parte de la política de infraestructura impulsada por el gobernador Osvaldo Jaldo y representa una inversión superior a los 11 millones de dólares, con un plazo de ejecución de 40 meses. El proyecto permitirá renovar completamente un edificio con más de tres décadas de funcionamiento, garantizando al mismo tiempo la continuidad del servicio durante todo el proceso constructivo.

A través del Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público, encabezado por Marcelo Nazur, el Gobierno de Tucumán continúa ejecutando esta obra estratégica que transformará integralmente la Terminal de Ómnibus, mejorando su infraestructura y fortaleciendo uno de los principales centros de transporte de pasajeros de la provincia.

Actualmente, las cuadrillas trabajan en el sector de estacionamiento y en la salida de corta distancia, mientras avanzan con tareas de pintura en la garita de informes, el cerco perimetral y el pórtico de ingreso. Además, el nuevo destacamento policial ya se encuentra finalizado y continúan las obras en el área destinada a la enfermería, dos espacios que fortalecerán la seguridad y la atención sanitaria para los miles de usuarios que diariamente transitan por la terminal.

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En paralelo, se desarrollan distintas intervenciones orientadas a mejorar la infraestructura, optimizar la circulación vehicular y peatonal, renovar los accesos y brindar mayores comodidades tanto para los pasajeros como para las empresas que operan en el edificio.

La renovación integral de la Terminal de Ómnibus permitirá contar con instalaciones más modernas, seguras y funcionales, fortaleciendo uno de los principales nodos de transporte de la provincia. De esta manera, el Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público continúa ejecutando obras estratégicas que mejoran la infraestructura y elevan la calidad de los servicios públicos para todos los tucumanos.