Dictaron tres años de prisión para Nicolás Navarro en el caso Erika Álvarez Nicolás Augusto Navarro admitió que el acusado le dio dos bolsas con la ropa de la víctima para borrar todo rastro de su muerte.

El 7 de enero de este año, Felipe “El Militar” Sosa llamó por teléfono a su amigo Nicolás Augusto Navarro y le pidió que vaya a su casa. Una vez allí, le pidió deshacerse de dos bolsas con pertenencias de una joven que había muerto en su casa. Navarro aceptó y se convirtió, de esa manera, en el encubridor de un homicidio.

Estos son los hechos que reconoció Navarro esta mañana, ante el juez Lerario Babot, en el marco de un juicio abreviado que se celebró dentro de la casa que investiga el femicidio de Érika Antonela Álvarez. Lo hizo en presencia de su abogado, Patricio Char y accedió a una condena de tres años de prisión efectiva.

Su reconocimiento del hecho complica la situación del imputado por el homicidio y de su novia, Justina Gordillo, acusada también por encubrimiento. Según admitió Navarro, ella estaba en la casa de Santo Domingo al 1.000 cuando él llegó. Estuvieron cerca de 20 minutos charlando, la pareja lo invitó a comer panchos pero él no aceptó. El cuerpo de la joven estaba en la casa.

Navarro se retiró con dos bolsas, que descartó en un contenedor. Según su declaración, sabía que eran pertenencias de una joven que había fallecido en la casa, aunque no tenía conocimiento de que era el propio Sosa quien la había matado.

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El abogado de la familia de Álvarez, Carlos Garmendia, consideró de suma importancia lo ocurrido hoy, aunque destacó que Navarro había admitido desde un principio lo que hizo, en dos declaraciones. Entendió que la información generada en este juicio abreviado será importante para el debate oral en que se juzgará a Sosa por el femicidio y Gordillo por el encubrimiento.

Los hechos que Navarro admitió haber cometido son los siguientes, según verbalizó la fiscalía: “en circunstancias que el 07/01/2026 entre horas 03:50 y 07:00 aproximadamente, Felipe Sosa, valiéndose de una relación asimétrica de poder y sometimiento sufrido por Erika Antonella Álvarez en razón de su vulnerabilidad como mujer, con el claro propósito de causarle la muerte, la golpeó con gran violencia en su domicilio sito en calle Santo Domingo 1.100, unidad B de Yerba Buena, provocándole la muerte por traumatismo cráneofacial y cervical, fue que NICOLAS AUGUSTO NAVARRO, tras recibir llamadas telefónicas de Sosa desde horas 07.15 aproximadamente del mismo 07/01/2026, se hizo presente a horas 09:06 aproximadamente en el mencionado domicilio de Sosa, a bordo de su motocicleta BETAMOTOR modelo 38 BOY, Dominio A110PWL donde permaneció allí alrededor de 20 minutos, manteniendo comunicaciones telefónicas con Sosa durante el resto del día, hasta que a hs 22.00 aproximadamente NAVARRO regresó al domicilio de Santo Domingo 1100, unidad B de Yerba Buena en su vehículo marca Toyota modelo Hiace dominio AF448RF, donde se reunió con Felipe Sosa y Justina Gordillo hasta hs. 23:48, retirándose con dos bolsas entregadas por Sosa de las cuales se deshizo, colaborando así Navarro en el ocultamiento del cuerpo de Erika Antonella Álvarez y sus rastros, prendas de vestir de Erika Álvarez y todo otro rastro relativo al hecho, ayudando de esta manera al mencionado Sosa a eludir la investigación y sustraerse de la acción de la Justicia.”

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