Un semáforo cayó sobre un taxi en la esquina de Monteagudo y Santiago del Estero Un hecho inusual se registró este lunes al mediodía en pleno centro tucumano: un semáforo cayó sobre un taxi que circulaba por la intersección de Monteagudo y Santiago del Estero, mientras el conductor trasladaba a una pasajera.

Según informó Sergio Gao, director de Alumbrado y Semáforos del municipio, el accidente se produjo cuando el equipo de mantenimiento se disponía a revisar la estructura. “El semáforo no estaba en una situación crítica, pero se detectó un movimiento pendular. Cuando nos acercamos para realizar la reparación, el poste se desplomó antes de que pudiéramos intervenir”, explicó el funcionario.

Afortunadamente, no hubo heridos y el episodio solo dejó daños materiales. “El cuerpo del semáforo, que es de aluminio, impactó sobre el parabrisas del taxi y lo rompió. Por suerte, ninguno de los ocupantes resultó lesionado”, agregó Gao.

Personal municipal trabajó en la zona para retirar los restos del poste y restablecer el funcionamiento normal del tránsito.