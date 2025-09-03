Un sujeto fue atacado por una jauría de perros cuando habría intentado robar naranjas Un joven de 28 años fue internado con graves heridas producto del ataque de los perros de un domicilio adonde habría ingresado a robar naranjas.

Efectivos de la División Patrulla Motorizada Yerba Buena intervino tras el intento de robo que culminó con una persona herida.

El subcomisario José Díaz, jefe de Patrulla Motorizada YB brindó detalles del procedimiento, “este martes a horas 12:00 aproximadamente, personal de esta División Especial fue comisionado hasta la esquina de calle La Paz y Tierra del Fuego para verificar un delito; al llegar el personal policial ingresó a una vivienda donde se encontraba una persona tendida en el piso con múltiples heridas en la zona genital, en el cráneo y en otras partes del cuerpo, producto de detalladas de canes”, detalló Díaz.

Según cuenta la propietaria de la vivienda, ella vive con su hermana (ambas superan los 70 años) y poseen un huerto con frutales cítricos. Al parecer, este sujeto saltó la tapia de la morada a los fines de sustraer naranjas, entre otros elementos, y como tienen varios animales sueltos; entre ellos 15 perros. Al ver a una persona extraña del lugar los canes lo atacaron. Las dueñas de la casa llamaron de inmediato a la Policía, mientras un grupo de vecinos intentaba auxiliar al intruso.

Finalmente, el accionar policial derivó en la asistencia del personal del 107 que trasladó al herido hasta el Centro Asistencial Ramón Carrillo, aunque luego fue derivado hasta al Centro de Salud donde permanece internado.

Para cerrar, el subcomisario Díaz señaló “cabe destacar que la persona que ingresó a esta propiedad cuenta con varios antecedentes por delito contra la propiedad y fue demorado y aprehendido por esta División en reiteradas oportunidades”.

Fuente Comunicación Tucumán