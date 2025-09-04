El Parque Guillermina se prepara para la cuarta edición del Festival del Asado El próximo fin de semana, Tucumán vivirá una verdadera fiesta gastronómica con la 4ª edición del Festival del Asado, que se desarrollará el sábado 6 de septiembre desde las 12.30 y el domingo 7 desde las 14 en el Parque Guillermina (avenida Mate de Luna 4100). La entrada será libre y gratuita, y los visitantes podrán disfrutar de más de 40 stands de la Feria Gourmet, espectáculos en vivo y un certamen que reunirá a los mejores asadores de la provincia.

“Este festival es el resultado de un trabajo conjunto entre el sector público y privado. Lo organizamos con el reconocido emprendimiento gastronómico Chancho Hermanos y la Feria Gourmet de la Municipalidad”, explicó Carolina Oliver, directora de Relaciones Institucionales del municipio capitalino.

El torneo de los 15 equipos

Quince equipos competirán durante las dos jornadas para llevarse el título de campeón. Los nueve jurados profesionales calificarán los platos en base a criterios como sabor, aroma, textura, jugosidad, presentación y creatividad. El concurso repartirá $1.500.000 en premios entre los tres primeros lugares.

Además, habrá distinciones especiales para categorías como:

Mejor Pollo

Mejor Osobuco

Mejor Costilla Ancha

Mejor Matambre Vacuno

Oliver destacó que también habrá alternativas vegetarianas, equipos integrados por mujeres y la participación de cocineros tucumanos como parte del jurado.

Más que un festival gastronómico

El encuentro contará con música en vivo, sorteos y actividades recreativas para toda la familia. Los asistentes podrán participar de manera gratuita registrándose en www.festivaldelasado.ar.

En cuanto a la competencia, los equipos deberán respetar normas estrictas: solo podrán usar carbón o leña como combustible, ingredientes básicos como sal, aceite, vinagre, cerveza y hierbas naturales, y se prohíbe cualquier producto industrializado o saborizante artificial. También se controlará el cumplimiento de las medidas de higiene.

El Festival del Asado nació en 2019 de la mano de los hermanos Patricio, Matías y Damián Conta, quienes representaron a la Argentina en el Mundial del Asado en Chile, logrando el 7º puesto. Hoy, ese espíritu vuelve a encenderse en Tucumán para celebrar la cultura parrillera.