Una avioneta con más de 100 kilos de cocaína cayó cerca de Tucumán Una avioneta boliviana cayó este martes en una finca del paraje San Felipe, en Rosario de la Frontera, al sur de Salta y a menos de 50 kilómetros de Tucumán.

La caída de una avioneta con al menos 130 kilos de cocaína en un paraje de Rosario de la Frontera terminó siendo la peor de las noticias de narcotráfico de los últimos tiempos. No sólo sirvió para confirmar que el sistema de radares para detectar vuelos narco no está siendo efectivo, sino que además ubicaría al sur salteño como el nuevo centro de acopio de este estupefaciente para distribuirlo a nivel nacional e internacional.

San Felipe es una localidad cercana a Rosario de La Frontera, ubicada a menos de 50 kilómetros de la frontera con Tucumán. Ayer por la tarde, sus habitantes observaron y hasta filmaron el errático y ruidoso vuelo de una avioneta. La nave terminó realizando una especie de aterrizaje de emergencia. Los testigos avisaron a las autoridades lo que habían presenciado.

Policías de la zona se dirigieron al lugar y encontraron la aeronave estrellada contra un árbol en un monte característico de la zona. Después se sumó personal de Gendarmería Nacional que confirmó que la avioneta tenía matrícula de Bolivia y que transportaba al menos 130 kilos de cocaína.

Los uniformados también informaron que no habían encontrado heridos. Tampoco pudieron encontrar al o los ocupantes de la nave. Sospechan que podrían haber sido rescatados por las personas que estaban esperando la droga. Sí encontraron un vehículo incendiado cerca del lugar.

Pese a que los investigadores no dieron a conocer mayores detalles, se sospecha que el piloto habría planeado aterrizar o arrojar los bultos en algún campo cercano. “Es imposible que hayan auxiliado a los ocupantes de la nave si es que no los estaban esperando. Lo que no podemos saber qué cantidad de droga había cargado”, informó una fuente judicial.

Según fuentes policiales, una avioneta puede transportar entre 250 y 500 kilos. Es probable que los 130 kilos encontrados fueron abandonados en el lugar porque no pudieron cargar más en los vehículos o por el apuro de abandonar el lugar.

“Estamos atentos a todo lo que ocurre en el NOA. Lo importante es que hay una decisión política de combatir el narcotráfico. Por esa razón el gobernador (Osvaldo) Jaldo anunció que reforzaría el Operativo Lapacho con recursos humanos y tecnológicos”, comentó Jorge Dib, secretario de Lucha contra el Narcotráfico.

