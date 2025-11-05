Miércoles 5 de noviembre

Percibirán sus haberes los trabajadores de:

Jueves 6 de noviembre

Cobrarán los empleados de:

Sábado 8 de noviembre

Será el turno de los agentes pertenecientes a:

  • Comunas Rurales

  • Municipios del Interior

  • Poder Judicial (Centros Judiciales de Concepción y Monteros, Corte Suprema de Justicia y Juzgados de Paz Letrados)

  • Ministerio Público Fiscal

  • Ministerio Pupilar y de la Defensa

  • Dirección de Recursos Hídricos

  • Ente Autárquico Tucumán Turismo

  • Ente Cultural de Tucumán

  • Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (IPACYM)

  • Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SEPAPyS)

  • Ente Único de Regulación de los Servicios Públicos Provinciales (ERSEPT)

  • Instituto de Desarrollo Productivo (IDEP)

  • Ente de Infraestructura Comunitaria

  • Instituto de Promoción del Azúcar y el Alcohol (IPAAT)

  • Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa

  • Educación – Establecimientos de gestión privada (niveles primario, secundario y terciario transferidos)

De esta manera, el Gobierno provincial completa el pago de los sueldos del mes de octubre para todos los sectores de la administración pública.

cronograma de pagos estatles de Tucumán Sueldo

Noticias relacionadas