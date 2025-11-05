Desde hoy se completa el pago del salario a estatales La Tesorería de la Provincia, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, informó el cronograma de pago de la parte complementaria (80%) de los haberes de octubre para los empleados estatales.

