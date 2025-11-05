Miércoles 5 de noviembre
Percibirán sus haberes los trabajadores de:
-
Sistema Provincial de Salud (SIPROSA)
-
Instituto Provincial de la Vivienda (IPV)
-
Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (IPSST)
-
Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC)
-
Sociedad Aguas del Tucumán (SAT)
-
Dirección Provincial de Vialidad (DPV)
Jueves 6 de noviembre
Cobrarán los empleados de:
-
Administración Central
-
Educación – Establecimientos Provinciales
(Escuelas Provinciales – Reparticiones 18, 25, 26 y 27)
-
Defensoría del Pueblo
-
Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
-
Tribunal de Cuentas
-
Tribunal Fiscal de Apelación
-
Poder Legislativo
-
Jubilados fuera de convenio
-
Renta Vitalicia – Héroes de Malvinas
-
Asignaciones ex empleados Talleres de Tafí Viejo
-
Seguridad (Departamento General de Policía y Dirección General de Institutos Penales)
Sábado 8 de noviembre
Será el turno de los agentes pertenecientes a:
-
Comunas Rurales
-
Municipios del Interior
-
Poder Judicial (Centros Judiciales de Concepción y Monteros, Corte Suprema de Justicia y Juzgados de Paz Letrados)
-
Ministerio Público Fiscal
-
Ministerio Pupilar y de la Defensa
-
Dirección de Recursos Hídricos
-
Ente Autárquico Tucumán Turismo
-
Ente Cultural de Tucumán
-
Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (IPACYM)
-
Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SEPAPyS)
-
Ente Único de Regulación de los Servicios Públicos Provinciales (ERSEPT)
-
Instituto de Desarrollo Productivo (IDEP)
-
Ente de Infraestructura Comunitaria
-
Instituto de Promoción del Azúcar y el Alcohol (IPAAT)
-
Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
-
Educación – Establecimientos de gestión privada (niveles primario, secundario y terciario transferidos)
De esta manera, el Gobierno provincial completa el pago de los sueldos del mes de octubre para todos los sectores de la administración pública.