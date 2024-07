Una especialista opinó sobre los dichos del gobernador de realizar una reforma constitucional Osvaldo Jaldo propuso una reforma profunda en materia electoral, señalando la necesidad de una reforma de la Constitución provincial.

Durante su anuncio, Jaldo enfatizó la importancia de alcanzar un amplio consenso entre todos los sectores políticos y sociales para llevar a cabo una modificación significativa. Las repercusiones no tardaron en llegar. Sectores de la oposición manifestaron la necesidad de pensar en una reforma que no sea un traje a medida del poder de turno. En este contexto, la abogada constitucionalista Carmen Fontán, habló con Vivo AM y dejó su opinión sobre el tema.

El politólogo Patricio Adorno también habló con Vivo AM y brindó su opinión sobre el anuncio del gobernador Jaldo de invitar a la oposición para realizar una reformar profunda de la Constitución.

El legislador José Cano habló con Vivo AM y opinó sobre la propuesta del gobernador.